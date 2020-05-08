大夜護理師下班…這群少年送上親自做的200份雞蛋糕　她直呼：感動到快哭了

▲在備料中的可愛少年。（圖／新北市少年培力園提供）

記者陳雕文／新北報導

新冠肺炎疫情影響全球，醫護人員忙翻，還得置身在高感染風險的環境，新北市一群少年感激醫護人員的付出，每個禮拜騰出2到3天的時間製作雞蛋糕，一天可做超過200份，並隨機送去新北各大醫院，其中汐止國泰的大夜護理師在早上下班後，步出醫院聞到超香氣味，看著少年給予熱騰騰的美食，感動到快哭了。

▲4名剛從大夜下班的醫護人員看到少年贈送的雞蛋糕，覺得心超暖。（圖／新北市少年培力園提供）

據了解，新北少年培力園的社工和少年們討論後，從4月16日開始推出每日新鮮現做的雞蛋糕，還有自行研發的阿薩姆紅茶葉蛋，兩者組成「暖心雞蛋糕套餐」透過胖卡送到各大醫院，想溫暖每一位辛苦的醫護人員。

▲院方感激培力園的愛心。（圖／新北市少年培力園提供）

據了解，多名少年清晨5點就到培力園預備，有人擔心睡過頭，整夜沒睡，另一位少年則是連早餐都來不及吃就直接上工。可在3到4小時，完成200份「套餐」醫護人員也在百忙之中抽空來為青少年加油打氣，直呼小老闆們的餐車真的太療癒了！而少年也很有朝氣的回應醫護人員「謝謝你們！」

本月8日，培力園的少年與社工到了永和耕莘醫院，當少年們用雞蛋糕向醫護人員致敬的同時，路過的民眾也用微笑向少年致意，並對著少年說「謝謝你們！」新北市少年培力園社工表示，「有給人就有給我們的！當我們以行動為他人祝福的同時，我們也正被祝福！這就是善的循環！」

修圖修到厭世！這款CP值很可以