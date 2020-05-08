鄉長貪污千萬逃陸15年...癌末偷渡金門　請家人報警：要回家了

▲被控收賄千萬的前鄉長逃亡15年因癌末偷渡回台，現在保外就醫治療中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾轟動一時的台北縣深坑鄉官員民代集體貪瀆案主嫌、深坑鄉長黃明和，被法院判刑定讞前逃亡大陸15年，去年底因肝癌末期想回台就醫，搭漁船偷渡到金門，再打電話請家人報警，台北地檢署8日依違反《入出國及移民法》起訴，但是62歲的黃因病重，目前已被矯正署核准保外就醫治療中。

黃明和因涉及被稱為「黑道治鄉案」的深坑貪瀆案，在1997年被檢察官起訴涉嫌利用道路工程等名義，向廠商收取上千萬元回扣，被依多項違背職務收賄罪嫌起訴，黃歷審都被重判10年以上的重刑，2005年8月間，利用上訴最高法院審理的空檔，潛逃出境，隔年最高法院判他應執行徒刑17年，併科罰金230萬元，褫奪公權十年定讞。

在大陸躲藏10多年的黃明和因肝癌末期，為了回台接受治療，決定在2019年10間，搭漁船偷渡到金門，入住金沙假日飯店後，打電話通知親人要回家了，請親人幫忙報警，金門警方前往飯店當場將他以通緝犯身分逮捕，並解送台北地檢署歸案執行，但因他病重不適合入監，目前正在保外就醫住院中，而北檢另外針對他偷渡回台違反《入出國及移民法》部分提起公訴。

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