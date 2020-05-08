照顧了50年！腦麻女牙痛呻吟整夜…隔天靜悄悄　開門一看老伴用棉被悶死她

▲陳妻發現老伴和腦麻女兒在房內不醒人事，趕緊報案搶救，事後難過老伴向檢察官求情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

新北市1對70多歲的陳姓老夫妻，長期照顧腦麻女兒50多年，今年3月間，陳男看女兒牙痛難過，餵了止痛藥仍整夜呻吟不適，累積已久的痛苦和一時衝動，他拿出棉被悶死女兒，自己也吞下大量安眠藥，陳妻隔天清晨發現家裡靜悄悄，開房門發現老伴和女兒都不醒人事，趕緊打119，陳男被搶救回來後懊悔不已，就在母親節前夕，台北地檢署依家暴殺人罪起訴陳男。

陳姓夫妻的女兒先天性腦性麻痺，原本都是由母親和女兒同房，就近照顧起居，50多歲的女兒長期臥床，仍因父母無微不至的照護，連一點褥瘡都沒有，但是老母親近年身體不適開刀，已經無力再隨時照料女兒，改由陳男接下和女兒同住照護的重擔。

2020年3月的某天晚上，女兒因為牙齒痛，難過的哀號，吃了止痛藥，仍不見好轉，徹夜呻吟哀嚎，本來就有憂鬱症的陳男一時控制不住情緒，拿起棉被悶住女兒直到斷氣，再吞下大量安眠藥，企圖同歸於盡。

隔天早上，陳妻發覺家裡靜悄悄的，到女兒房間察看，看到老伴和女兒躺著沒了動靜，趕緊打119求救，結果仍無法挽回女兒，陳男被搶救回來後，先到精神科病房住了一陣子，出庭時向檢察官坦承懊悔殺了女兒。陳妻失去長年照顧的腦麻女兒，也不捨老伴的處境，哀傷地和其他子女一起向檢察官求情，也希望未來法院能考量情節，對老伴從輕判刑。

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