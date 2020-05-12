私募投資礦石年利24%吸金173億！公司關門老闆落跑...萬人受害傻眼

▲涉嫌4年吸金173億元的主嫌已經把公司解散烙跑遭通緝。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

現已解散的利邦投資顧問有限公司負責人王健文，涉嫌從2014年到2018年間，對外招攬投資人簽訂投資礦石契約，保證年獲利約24%，且期滿還本，4年間吸引上萬人投資，吸金超過173億元，結果公司突然解散，王男逃亡遭通緝，台北地檢署今指揮調查局兵分6路搜索並約談熊姓女助理等5人到案。

檢調獲報王男是透過利邦、柏瀚資產有限等4間公司，找來助理、業務員，在全台向不特定人招攬投資沒有公開市場行情的礦石等標的，並和投資人簽訂「資本市場(私募基金)合議投資合約書」，約定每筆投資最少10萬元以上，保證每月獲利1%到2%，折算半年利約10%，年利24%，合約期間可按比例贖回本金，也可等到滿期整筆領回。

估計王男等人4年招攬了上萬投資人砸錢加入私募，共吸金超過173億元，但利邦公司卻在2016年底就已解散，檢調蒐證告一段落後，12日由檢察官李明哲指揮調查局台北市調處，兵分6路搜索，並約談主要助理熊姓女子、徐姓男業務等5人，但實際負責人王建文下落不明已被通緝，全案朝違反《銀行法》方向偵辦。

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