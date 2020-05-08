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南方澳大橋斷8個月⋯「懲處名單」終於出爐！港務公司：不只基層扛

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▲▼南方澳大橋斷裂（圖／宜蘭慈濟提供）

▲南方澳大橋斷裂。（圖／宜蘭慈濟提供）

記者李宜秦／台北報導

宜蘭南方澳大橋去年10月1日無預警斷裂，造成6人不幸離念。主管機關台灣港務公司近日已將懲處名單送交交通部。港務公司副總經理王派峰今證實，懲處名單包括主管級，強調「不會只有基層來扛」。

王派峰表示，已將懲處名單送交交通部，懲處層級不一，不只針對基層人員，主管級人員有疏失的也一併列入懲處，他表示，懲處名單內有人的層級比他還高，等於董事長、總經理等職位的人都被列入名單。

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國家運輸安全調查委員會5日公布南方澳大橋斷裂事故事實資料，運安會表示，該橋在105年後未再進行檢測，主橋結構維護也僅進行油漆、橋面鋪面工程，還導致橋面瀝青加厚一倍，針對港務公司前董事長吳宗榮稱「有以目視檢測」，運安會表示，目視無法看出橋樑端錨內部狀況。

▲▼運安會5/5針對南方澳大橋斷裂重大公路事故召開事實資料記者會，對外發布調查結果。運安會飛航首席調查官王興中，運安會委員郭振華，運安會副主委許悅玲，接受媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲運安會5/5針對南方澳大橋斷裂重大公路事故召開事實資料記者會，對外發布調查結果。（圖／記者湯興漢攝）

運安會表示，南方澳大橋於87年11月27日複驗完工，至斷橋當日已滿21年，在5年保固期內，由宜蘭縣政府進行維修、檢測，保固期滿後交由基隆港務局主管，在94年至108年間，共有60項橋梁維護工程，與主橋結構相關的維護工程包括兩次橋樑油漆工程、一次橋面鋪面工程。

在橋樑檢測部份，宜蘭縣府於90年至105年間，共委外辦理過7次的檢測作業，105年4月28日後未再辦理檢測工程，另外評比內未有錨頭、鋼索的檢測項目。

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