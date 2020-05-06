南方澳斷橋懲處拖了8個月　交部最後處分本周出爐「不會由基層扛責」

▲南方澳斷橋懲處名單拖了8個月，最後處分近日將出爐。（圖／資料照／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

去年宜蘭南方澳大橋斷裂，導致6人不幸罹難。國家運輸安全調查委員會5日公告事故事實資料，揪出5大疑點，包含2016年起就沒做橋梁檢測、大橋錨頭鋼絞線孔位不匹配等。對此，交通部政務次長黃玉霖今在立法院交通委員會表示，已經收到港務公司提出的懲處名單，主要是依據公司內部檢討及之前公路總局行政調查做出的懲處建議，這兩天會進一步參考運安會的內容，加以檢視，再做出最後懲處。

立委洪孟楷今在交委會質詢時表示，運安會有做南方澳斷橋報告並列出5大疑點，包含2016年起就沒做橋梁檢驗、鋼索生鏽、孔位沒對位等，交通部是否預計本周給出懲處名單，給大眾交代？黃玉霖回應，交通部尊重運安會調查結果，目前已經收到港務公司提出的懲處名單。

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▲交通部次長黃玉霖。（圖／記者李毓康攝）

黃玉霖表示，港務公司提交的懲處名單，主要是依據內部檢討及之前公路總局行政調查做出的懲處建議，交通部這兩天會進一步參考運安會的內容，加以檢視，再做出最後懲處。

洪孟楷進一步確認懲處名單是否證據到哪就辦到哪，不會由基層扛責？黃玉霖強調，「不會這樣」，只要是行政上該做為而沒作為，都會提出懲處建議。