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針對舞廳、酒店是否開放？　黃偉哲：請中央制定SOP讓地方執行

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▲對酒店、舞廳是否開放，台南市長黃偉哲說，請中央制定SOP讓地方執行，讓業者遵行。（圖／記者林悅翻攝）

▲對酒店、舞廳是否開放，台南市長黃偉哲說，請中央制定SOP讓地方執行，讓業者遵行。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心8日宣布，業者只要符合4點防疫與安全要求，民眾都可以放心消費，對酒店、舞廳是否也算在內，指揮官陳時中說，只要沒逾越防疫規定，開不開放就讓地方政府決定，台南市長黃偉哲說，請中央制定SOP讓地方執行。

台南市長黃偉哲說，台北市的說法是說，等中央的公文到了再說，中央是說，如果地方準備好了就好。那到底是怎樣，我們有點聽了霧煞煞，所以說，對於這個酒店跟舞廳的部分，坦白講這個有一點是燙手山芋。

黃偉哲說，不管中央甩鍋到地方，或地方甩鍋到中央，其實坦白講，我們還是希望不必給我們公文，就制定好什麼標準，1、2、3的SOP，那我們地方負責執行，地方只負責執行，那些業者負責遵行，由中央制定規則，那如果中央制定規則就全國一體適用。

黃偉哲說，譬如說中央制定規則，客人跟小姐之間要戴口罩，保持社交距離，那可不可行？會不會跳舞要保持「社交距離」跳舞，這他不知道有沒有辦法，反正就是中央制定一個SOP的準則，我們地方負責執行，那業者負責遵行就是了。

中央流行疫情指揮中心8日表示，國內COVID-19疫情穩定控制中，為使民生及產業逐步恢復正常運作，指揮中心宣布，目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業；此外，指揮中心也鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」，除落實個人衛生防護措施外，可多前往配合防疫措施之店家消費。

據了解，中央疫情指揮中心指出，符合下列防疫及安全措施的業者，民眾均可以放心前往消費：1、保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。2、落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。3、建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。4、消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

指揮中心進一步表示，符合上述條件之業者，不受室內100人、室外500人的限制，期望大家一同落實「防疫新生活運動」，提升生活品質，促進經濟發展。

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