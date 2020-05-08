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小黃領6萬！救護車隊防疫「瘋狂出勤」　半夜忙爆0補貼...他看新聞怒：X你娘

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▲道路交通管理處罰條例」修法，駕駛阻擋救護車，不立即避讓者，將罰緩3600元，並吊銷駕照。（圖／記者林悅翻攝）

▲救護車隊員自稱是「台最大免費計程車隊」。（圖／記者林悅翻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

交通部長林佳龍今（8）日表示，計程車司機這段期間成功守住國門，是防疫的英雄，宣布給予薪資、油料、培訓等補貼，每人最多可領6萬元。就有救護車隊成員看了新聞相當憤怒，同仁得身穿全套防護衣出車，天天從早忙到晚，又要24小時分組輪班，「阿最後有什麼？你猜猜？小功一支啦，X！」

「我們是全台最大免費計程車隊，車身都漆白色的，我們分店很多各位一定有看過。」救護車隊成員8日下午在PTT發文，表示看了林佳龍盛讚小黃司機、補貼6萬元新聞後，氣得怒飆國罵「X你娘！」接著他分享分隊同仁在新冠肺炎（COVID-19）蔓延期間，配合政府防疫做了多少努力。

請繼續往下閱讀...

他說，有個救護分隊被指定為該區域的COVID-19專屬車隊，只要中心收到有TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）的案例，或是司機問到乘客有TOCC，就要標準全套防護衣出車接至醫院，「最慘的時候瘋狂出車，2到3組人替換，每天早上8點上班，著裝出車、回分店（分隊）卸裝消毒、又著裝出車，一直重複到晚上12點過後才有趨緩的現象。」

更慘的是，最常見的是有人凌晨2、3點起床上廁所，或是老人早起5、6點下床，這時察覺到身體不太對勁，他們就得從床上爬起來著裝出車、卸裝消毒，「基本上也不用睡了」。雖然是某一分隊被指派成專屬車隊，但案例實在太多，得要其他分隊調派人手支援，「不然真的吃屎」。

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲計程車司機享有薪資、油料、培訓、車貸等補貼，每人最多可領6萬元補助。（圖／記者張一中攝）

救護車隊員沒日沒夜投入抗疫行列，大夥卻只領到小功1支，沒有任何實質的獎勵和補貼，「津貼加給喔？沒有法源依據、市府沒有預算、共體時艱謝謝！」

他在最後反問，就算做這行注定是做功德，那麼醫院第一線奮戰的醫護人員不才是真正的英雄嗎，「有多少醫護從上班開始防護衣就穿整齊，連水也不敢喝因為要去廁所很麻煩，而且穿防護衣就算開冷氣還是很熱，那個幾乎不透氣的材質還要穿兩層，結果今天抗疫英雄居然歸到路上的計程車頭上？」

文章貼出後，網友同感不平，「119大車隊辛苦了」、「政府不給成立消防工會，不如加入計程車工會」、「辛苦了，希望你們能得到實質的獎勵」、「為了小黃連民怨都不管了，小黃真的是貴族」、「把救護車漆成黃色就有補助了」。

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