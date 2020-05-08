領先全國！新竹縣解鎖八大行業　「實名制、梅花座」即可營業

▲新竹縣成為全台第一個解禁八大的城市。（示意圖／東森新聞提供）

記者陳凱力／新竹報導

因新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自4月9日起酒店、舞廳暫停營業，由於近日疫情已逐控制，連續26日無本土病例，八大是否恢復營業，也引起討論。不過，各縣市政府對於八大復業意見並不相同，新竹市府要等具體措施出來再和業者討論，而新竹縣政府則表示，「只要做好防疫措施即可恢復營業」。

新竹縣政府表示，縣境內並無登記八大行業，也無電影院，但若有受疫情影響自行停業、類似酒店、舞廳等有女陪侍等行業，只要做好規定的防疫措施即可恢復營業，規定內容如下：

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1.保持社交距離，如室內1.5公尺、室外1公尺，座位採梅花座或增設隔板區隔。

2.落實個人衛生防護，如戴口罩、量測體溫、入口及場所內提供洗手用品或設備。

3.建立實名制，並確實執行人流管制及環境清消。

4.消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格。

至於藝文活動方面，若疫情持續緩和，新竹縣圖書館預計於5月中旬開放，但會拉大閱覽室桌椅間的間距，惟自修室因場地過於密集，仍然暫不開放；至於美術館等展覽館，也會陸續跟藝術家接洽展覽檔期，盡速恢復。

新竹市府則表示，竹市雖無舞廳，但由於中央疫情指揮中心仍強調維持社交距離的防疫必要，酒店可不可以復業、如何落實防疫，還要再討論作法，待具體方案出爐與業者溝通確認可行，再統一恢復全市8家有陪侍的酒店營業。

另外，竹市巨城威秀、大遠百威秀、新竹國際、國際中興、新復珍共5家電影院，均在疫情期間仍正常營業，唯國際中興、新復珍2家，因適逢調整影廳，至4月6日起暫停營業；而藝文活動部分，如新竹美術館、241藝術空間與鐵道藝術村等仍維持開放，並持續進行實名制、體溫量測與人數管制等措施。

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