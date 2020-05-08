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內著形狀被拍光！體溫熱像儀「透視」出入者　女子逛百貨公司沒隱私

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▲▼ 紅外線熱像儀,體溫 。（圖／記者張一中攝）

▲熱像儀有拍到路人內著的疑慮。（示意圖／記者張一中攝）

記者黃可昀／綜合報導

部分捷運站或百貨公司會在門口設置體溫熱像儀，量測進出人士的體溫，但竟然有貼身衣物被照光光的疑慮。一名楊小姐上周去台北東區某知名百貨，發現自己的內衣褲竟全被熱像儀拍下，很擔心被其他人看見，嚴重侵犯到她的隱私。

據《聯合報》報導，一名謝先生日前搭乘台北捷運時，無意間發現旁邊熱像儀螢幕上的驚人畫面，路過的女性內著竟然被熱像儀拍下，甚至有人疑似露點，他當下非常驚訝又尷尬，想不到這台機器竟會「透視」路人內衣褲，其他人似乎都沒發現這項問題，無意間被拍光光。另一名楊小姐也遇到同樣問題，她去逛百貨公司經過熱像儀，發現自己的內衣褲形狀大咧咧地顯示在熱像儀螢幕，連內褲的縫線、車痕都拍得清清楚楚，防疫固然重要，但隱私被攤在眾人面前檢視實在不妥。

請繼續往下閱讀...

▲百貨公司,逛街,購物 。（圖／記者周宸亘攝）

▲路人在不知情狀況下內著被拍光。（示意圖／記者周宸亘攝）

據了解，紅外線熱像儀是運用光電技術來偵測人體發出的「熱輻射」，並轉換為影像顯示在螢幕上，物體散發的熱輻射強度與頻率會影響到成像，通常貼身的內衣褲溫度會比外衣來得高，所以有可能出現拍到內著的狀況。如果人體某部位發炎或有發燒症狀，會造成淺表面溫度升高，可從熱像儀成像觀察到人體溫度變化，不過，熱像儀容易受到外界環境干擾，必須放在通風的陰影下，量出來的結果才準確。

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