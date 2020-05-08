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美國陷肉荒！近20%溫蒂漢堡店家「沒賣漢堡」　顧客哀嚎：牛肉在哪裡？

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▲溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／Facebook／Wendy`s）

▲溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／Facebook／Wendy`s）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，美國部分肉品加工廠停擺，引發肉品短缺，向來強調「牛肉絕不冷凍」的美國第三大漢堡快餐連鎖店溫蒂漢堡（Wendy's）也受到影響，近20%美國門市已無法供應漢堡，且部分項目在部分分店的菜單上移除。

綜合外媒報導，在Wendy's的app上顯示，在美國的部分店家中，只有雞肉類的食品可供外賣或送貨訂單，令許多顧客紛紛在社群媒體上問「牛肉在哪裡？」（Where’s the beef？）

投資銀行斯蒂芬斯（Stephens Inc.）分析師詹姆斯·盧瑟福（James Rutherford）的團隊實地訪查後表示，溫蒂漢堡（Wendy's）在美國有5500個據點，目前約有1,000家（18％）不提供任何漢堡包或其他肉類食品，受到新冠肺炎的影響，牛肉等肉品短缺。

Wendy's在聲明中指出，「大家都知道全美牛肉供應正面臨生產挑戰，我們會持續為所有門市供應漢堡，一周送貨2到3次，和正常送貨時程相同，然而在部分餐廳，菜單上部分品項目前可能暫時供應有限，我們正在努力將對客戶和餐廳的影響降到最低。」

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