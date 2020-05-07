樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

▲男子自爆樂透T恤其實是他的救命衣。（圖／翻攝自Twitter／NE_Lottery）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一名男子近來幸運成為刮刮樂大獎得主，贏得美元2萬元（近台幣60萬元）的他，領獎時透露原來樂透公司所出的T恤8年前曾經救過他一命，沒想到大難不死如今成為彩券得主，令他格外覺得感激。

男子布雷齊納(Jimmy Brezina)4月購買當地Golden Cherry Multiplier game刮刮樂時，幸運贏得2萬美元大獎，領獎時他特別告訴樂透公司，其所出的T恤在2012年10月13日救過他的性命，因為在Lincoln machine shop擔任製作模具工人的他，當時身旁蓄水器突然爆炸，上半身慘被四射的碎片刺穿。

重傷的布雷齊納後來被緊急送醫，醫生剪開他的上衣時意外發現，裡面所穿的樂透T恤竟然幫他擋住一塊近4公分的致命碎片，「我當時出血非常嚴重，場景看起來就像是屠宰場一樣，而那件舊T恤竟然救了我的命」。而彩券公司聽完他的故事後決定加碼再送一件T恤給他，希望能繼續為他帶來好運。

Jimmy Brezina of Lincoln won $20,000 playing Golden Cherry Multiplier from the Nebraska Lottery! Jimmy said he bought two tickets, the first of which won $40, and the second gave him the top prize. "I kind of freaked out," he said. https://t.co/bUHCzRWZKx pic.twitter.com/7T0M67rmny — NE_Lottery (@NE_Lottery) April 22, 2020

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