枋警拋磚引玉籲捐款　署名「貧窮癌症的人」也來捐

▲善心人士寄來現金信封袋捐助罹癌孝子 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉一位罹癌已第4期的孝子，在進行化療期間仍要照顧母親，經濟陷入困難，警方募款捐贈助其度過難關，並在臉書張貼該訊息，引發迴響，其中一位地址寫著「貧窮癌症的人」的朱小姐，以現金袋寄了2000元，由員警轉交給這位孝子，收到捐款的這位孝子很感動。

▲▼善心人士捐款、東海所長藍清輝轉交給這名孝子。

枋寮警分局東海所所長藍清輝，近日在派出所內，收到兩封現金信封袋，隨信並有一張紙條上寫著:「煩請藍所長轉交給那一位孝子，謝謝!您的義舉感動了我!」。

原來兩位民間善心人士是在網路Facebook上看到東海派出所粉絲專頁，發現藍清輝所長善心大愛援助弱勢民眾的種種事蹟，善心人士發現其中一則偏鄉貧困之孝子罹患鼻咽癌四期，孤身照顧7旬老母親的故事便想透過自己的棉薄之力發起協助。

所長收到該信封及紙條後，感到相當暖心，並相當肯定兩位善心人士的慈悲心腸，相信施比受更有福。並於日前相約在東海派出所內，將兩筆善款共新臺幣4000元交予這名孝子，盼微薄捐助可以協助在其在化療期間無法工作的情況下，仍可以對7旬老母親盡點孝心。

這名孝子在看到紙條時更對所長的義行善舉所感動，也對這兩位善心人士慷慨解囊的善行表達謝意。

枋寮分局長黃國源肯定巡佐兼所長藍清輝、警員夏群凱，發揮大愛精神，更將愛藉由網路軟體Facebook傳播，拋磚引玉，對於求助民眾主動聯絡善心人士解決困難，有能力的人更應該多多幫助他人，足為同仁表率。

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