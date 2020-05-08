劉鶴與萊特海澤、梅努欽通話　疫情下「公共衛生」成協商新重點

▲美國貿易代表萊特海澤（左）、大陸國務院副總理劉鶴（中）與美國財務部長梅努欽（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴8日上午與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）以及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）進行電話會議。這是新冠肺炎疫情爆發之後，雙方代表首次對話，距離今年初達成第一階段經貿協議已有4個月時間，也象徵著中美都認為疫情已經趨緩，有餘力處理談判事宜。

根據《新華社》報導，電話會議中，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，並同意保持溝通協調。

▼美國總統川普和劉鶴於白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）



美國貿易代表辦公室則提到，在此次通話中，美中討論經濟貿易等主題，也包括今年初所達成、預定2月14日生效的第一階段經貿協議進展，分享新冠肺炎最新狀況，以及其對經濟增長的影響；此外，雙方一致認為，在建立必要政府基礎設施來讓第一階段協議取得成功的這一方面，取得良好進展，儘管全球存在衛生緊急危機，但雙方期待及時履行協議所訂定的義務，電話會議將繼續定期舉行。

不過，也有外媒指出，依照第一階段經貿協議內容，雙方最高談判代表每個月一同進行會議，確認協議進度，但一月距今只過了4個月，雙方提早重啟對話，可能與川普近期多次在關稅議題上的放話有關聯。

▼川普去年在白宮接見劉鶴。（圖／達志影像／美聯社）

