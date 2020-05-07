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點滴被偷偷下毒！　人妻昏迷8小時發現「結婚19年丈夫」要殺她

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注射 打點滴示意圖（圖／達志／示意圖）

▲女子大難不死才發現枕邊人在點滴下毒。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲雪梨一名女子因為身體不適，身為護士的丈夫提議幫忙注射點滴，沒想到卻在裡面偷偷下毒，昏迷長達8小時後恢復意識，她才驚覺結婚19年的枕邊人計畫殺妻，報警後順利逃脫對方魔掌，被送到醫院進一步接受治療。

新南威爾斯州(New South Wales)警方表示，在利物浦醫院(Liverpool Hospital)工作的45歲男護士辛格(Ugendra Singh)，5日上午11時因為38歲妻子拉塔(Joykita Lata)有脫水現象，便幫對方注射生理食鹽水打點滴，然而卻偷偷下毒，導致對方陷入昏迷長達8小時、差點丟了性命。

拉塔當晚7時在家中醒來，感覺自己渾身都在顫抖且迷失方向，懷疑自己遭人下毒便立即報警，警方在她家中找到許多小瓶的麻醉藥品「異丙酚」(Propofol)，該藥品即是造成歌手麥可傑克遜(Michael Jackson)身亡的藥品之一，讓她傷心表示，「我感到非常噁心、震驚與不可置信，沒想到結婚19年的人竟然會這樣做」。

辛格落網後，發現他是從工作場合偷竊違禁藥品以及相關醫療設備，目前一共被指控4項罪名，包含使用毒藥危害生命、盜竊、擁有或企圖需處方籤受管制藥物，以及一般襲擊，本案目前仍在調查中。

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