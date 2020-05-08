國民黨反罷韓因應小組正式成立！　李乾龍下週一見韓國瑜商討對策

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市6月6日舉行市長韓國瑜罷免投票，國民黨十分關切相關發展。據了解，黨中央目前正式成立反罷韓因應小組，由黨主席江啟臣親自指揮，黨秘書長李乾龍擔任召集人，下週一李還會親自南下與韓國瑜面對面商討對策。

▲韓國瑜針對「罷韓」提出抗告，但最高行政法院7日下午裁定駁回。（圖／記者洪正達攝）

根據《聯合新聞網》報導，為了因應罷韓投票活動，國民黨幾乎是全體總動員，黨中央迅速成立反罷韓因應小組，召集人為李乾龍，由黨主席江啟臣坐鎮指揮，另外政策會執行長林為洲、副祕書長李彥秀、文傳會主委王育敏、國民黨革命實踐研究院長羅智強、柯志恩以及顏寬恒等人也是小組成員；近兩個月以來，江啟臣與李乾龍已接連南下協助化解危機，李下週一將再次南下與韓國瑜商討對策。

不過，關於這方面的消息，《ETtoday新聞雲》目前仍尚未獲得相關單位回應。而韓國瑜日前針對「罷韓」向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷韓投票，卻遭到駁回，他不服提出抗告，最高行政法院7日下午裁定抗告駁回，全案確定。

▲李乾龍是反罷韓因應小組的召集人。（圖／ETtoday資料照）

有知情人士向《鏡週刊》指出，依此判決，韓國瑜可以針對4月17日的公告再提告；他的律師葉慶元也表示，已對此向韓營分析，是否提告要由韓市長決定。

資深媒體人趙少康也在YouTube頻道「觀點」的影片中提到，要犯了重大錯誤才要罷免，韓國瑜參加總統選舉，也不是什麼重大錯誤，那是個人政治判斷，沒有什麼錯，且選罷法規定滿一年才能罷免，罷韓團體一年之前就開始偷跑，要不要罷免是民眾的權利，但要講個道理，罷韓團體就是「不甘願」，覺得「高雄是我們的，怎麼可以輸呢？氣氛現在轉變了，要把它拿回來。」