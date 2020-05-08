　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨反罷韓因應小組正式成立！　李乾龍下週一見韓國瑜商討對策

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市6月6日舉行市長韓國瑜罷免投票，國民黨十分關切相關發展。據了解，黨中央目前正式成立反罷韓因應小組，由黨主席江啟臣親自指揮，黨秘書長李乾龍擔任召集人，下週一李還會親自南下與韓國瑜面對面商討對策。

▲▼韓國瑜與衛生局長林立人說明疫情最新狀況。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜針對「罷韓」提出抗告，但最高行政法院7日下午裁定駁回。（圖／記者洪正達攝）

根據《聯合新聞網》報導，為了因應罷韓投票活動，國民黨幾乎是全體總動員，黨中央迅速成立反罷韓因應小組，召集人為李乾龍，由黨主席江啟臣坐鎮指揮，另外政策會執行長林為洲、副祕書長李彥秀、文傳會主委王育敏、國民黨革命實踐研究院長羅智強、柯志恩以及顏寬恒等人也是小組成員；近兩個月以來，江啟臣與李乾龍已接連南下協助化解危機，李下週一將再次南下與韓國瑜商討對策。

不過，關於這方面的消息，《ETtoday新聞雲》目前仍尚未獲得相關單位回應。而韓國瑜日前針對「罷韓」向台北高等行政法院聲請停止6月6日的罷韓投票，卻遭到駁回，他不服提出抗告，最高行政法院7日下午裁定抗告駁回，全案確定。

▲▼國民黨新北市黨部考紀會開會,蘆洲區黨部決議將陳宏昌開除黨籍決議,主委李乾龍。（圖／記者季相儒攝）

▲李乾龍是反罷韓因應小組的召集人。（圖／ETtoday資料照）

有知情人士向《鏡週刊》指出，依此判決，韓國瑜可以針對4月17日的公告再提告；他的律師葉慶元也表示，已對此向韓營分析，是否提告要由韓市長決定。

資深媒體人趙少康也在YouTube頻道「觀點」的影片中提到，要犯了重大錯誤才要罷免，韓國瑜參加總統選舉，也不是什麼重大錯誤，那是個人政治判斷，沒有什麼錯，且選罷法規定滿一年才能罷免，罷韓團體一年之前就開始偷跑，要不要罷免是民眾的權利，但要講個道理，罷韓團體就是「不甘願」，覺得「高雄是我們的，怎麼可以輸呢？氣氛現在轉變了，要把它拿回來。」

ET快訊
蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　上午10時出面說明
紀德艦屢被當砲房！海軍輪機長醉戰女官被汰除　女兵狂叫蓋過機械
52歲女星「睡袍下的大長腿」登熱搜！每天堅持2習慣　體重10
美期刊：巴拉圭參院表決「與台斷交」轉向北京　差9票過關
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

台灣紓困需求全球最少「程序最麻煩」　劉寶傑諷：我小學後就沒算過四則運算

蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　上午10時出面說明

國民黨反罷韓因應小組正式成立！　李乾龍下週一見韓國瑜商討對策

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

陳建仁喊話WHO：我們加入攸關公衛和人權　台灣模式貴在透明

台灣紓困需求全球最少「程序最麻煩」　劉寶傑諷：我小學後就沒算過四則運算

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲　輪機官酒後開戰

「靠北蘇睏」挨批　簡勤佑稱「民眾匿名留言」被打臉

快訊／紀德艦上喝酒！海軍輪機官「酒後大戰」女士官…超慘下場曝光

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

拒絕攔查...駕駛心虛加速逃逸 「酒駕闖紅燈+自撞翻車」遭警逮

蔡英文宣布蘇貞昌續任閣揆　上午10時出面說明

國民黨反罷韓因應小組正式成立！　李乾龍下週一見韓國瑜商討對策

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

陳建仁喊話WHO：我們加入攸關公衛和人權　台灣模式貴在透明

台灣紓困需求全球最少「程序最麻煩」　劉寶傑諷：我小學後就沒算過四則運算

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲　輪機官酒後開戰

「靠北蘇睏」挨批　簡勤佑稱「民眾匿名留言」被打臉

快訊／紀德艦上喝酒！海軍輪機官「酒後大戰」女士官…超慘下場曝光

粉專「靠北蘇睏」挨批性別歧視　簡勤佑：言論自由

趙少康指選總統是韓國瑜的權利　揭罷韓團體全為3個字

歡慶母親節　佳警贈「火鶴」花祝母親呼賀

豬隊友煮泡麵「一個動作」毀了！　老饕曝光「隱藏吃法」口感超好

爭寵求關注！吉娃娃暴風轉圈「加速險撞壁」　網笑：不暈嗎

九二汽油下周站上18元大關　加滿油箱多花95元「加油要快！」

高鐵加開1班南下對號座列車　今起「連3天不賣自由座」

隱翅蟲高雄大量出沒！大學旁「一晚殺死50隻」　屍體照震撼網友

油罐車自撞…汽油外漏大爆炸　9公里隧道秒變高溫火爐「返鄉人潮受困」

羅志祥約砲多P「天價損失曝光」！　《這！就是街舞》爆遭男星取代…身分曝光超諷刺

新莊里長30人旅遊團「國台辦食宿全包」　違反選罷法起訴

新冠肺炎比季節性流感致命！致死率「3.6％：1％」　超時空打臉川普

新北板橋3男找傳播開趴！狂歡整夜後…辣妹暴斃死在床上

政治熱門新聞

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

即／「停止罷韓」確定敗了　最高行政法院今再駁回

台紓困程序最麻煩　寶傑：沒算過四則運算

韓國瑜要停止罷免　還有另一條路可走

蔡英文今宣布蘇貞昌續任　520內閣小改組人選曝光

張貼女童裸露照攬客　盧秀燕：從嚴處分

高嘉瑜自曝司法院狂打電話　林輝煌致歉

趙少康指選總統是韓國瑜的權利　揭罷韓團體全為3個字

快訊／蘇貞昌親自為紓困道歉！「講不夠清楚、領導不夠周到請大家原諒」

「靠北蘇睏」挨批　簡勤佑稱「民眾匿名留言」被打臉

請領「萬元紓困金」帶身分證就好　不限人數到6月底

陳建仁喊話WHO：台灣模式貴在透明

掌握「3重點」　即可領1萬紓困補助金

更多熱門

相關新聞

藍營粉專歧視女性　民進黨婦女部要求國民黨道歉

藍營粉專歧視女性　民進黨婦女部要求國民黨道歉

國民黨緊咬「紓困之亂」痛批政府，國民黨「數位諸葛亮」簡勤佑創立臉書粉專「靠北蘇睏」稱要蒐集民意，未料卻貼出女性跨坐影印機的圖片。對此，民進黨婦女部要求國民黨公開道歉。

罷韓慶功宴搶先開跑　募款達標將直播開票

罷韓慶功宴搶先開跑　募款達標將直播開票

罷韓看板　出現在彰化街頭

罷韓看板　出現在彰化街頭

徐巧芯：藍營議員

徐巧芯：藍營議員

韓國瑜參加「發大財號」下水典禮

韓國瑜參加「發大財號」下水典禮

關鍵字：

罷韓韓國瑜國民黨李乾龍

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

1萬紓困藏漏洞！律師揭「2類人竟可領」

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面