台大解封！預計5/18開放校園　公布體溫器「防疫一號」關鍵技術回饋社會

▲台大「防疫一號」關鍵技術。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

疫情發展以來，台灣大學至今維持零確診。台大今（8日）召開記者會說明該校防疫的心路歷程，同時公布，未來將視國內疫情狀況，最快本月18日能開放校園，讓校外人士刷卡、量測體溫進入校園。另外，也將無償提供「防疫一號」1.5版的關鍵製造技術給國內有需要的單位，一同為國內防疫貢獻心力。

台大發言人、副校長周家蓓指出，台大至今有良好的表現，仰賴於全體師生努力，包括，化學系助理教授徐丞志於臉書上提出簡化的動力學模型預測「新冠肺炎疫情趨勢線」，供各國作為研判疫情擴散的參考。地理環境資源學系教授兼系主任溫在弘，利用地理資訊系統將疫情資訊納入地圖，模擬校園的人流與接觸感染時空分布等。

請繼續往下閱讀...

▲台大防疫一號進階版研發團隊和發言人周家蓓。（圖／記者崔至雲攝）

徐丞志分享，日前與研發處號召校內相關學者專家成立「台大COVID-19研究平台」，結合校內各實驗室的資源共同研發防疫技術；並偕同國際處邀請加拿大學者，結合科技部的能量開發全球首座使用質譜技術檢測新冠病毒的P2實驗室，可同時檢測病毒抗原與血清抗體，為全球的防疫工作貢獻心力。



在防疫的實際措施上，電資學院技正劉振森的非接觸體溫量測技術為基礎而開發出的「防疫一號」，最早僅結合量測額溫與紀錄刷卡的功能。設備開始正式使用後，校園反饋建議伴隨而生，目前已經升級到1.6版，不僅加裝天線與藍芽，以強化收訊與資料傳送功能，也增加LCD螢幕與蜂鳴體溫警示功能，使用上更為簡單便利且有效。

▲台大發言人、副校長周家蓓。（圖／記者崔至雲攝）

周家蓓補充，「防疫一號」1.6版是為了如果疫情開始趨緩，校園會開始慢慢開放給一般民眾，但也希望不要有防疫破口。因此預計18日將陸續開放校外人士進入校園，但民眾必須刷身分證，資料進入台大的計算中心，留下紀錄。

