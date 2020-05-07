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疫情趨緩　桃園社大和樂齡中心6/1起有條件復課　

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▲桃園社大和樂齡中心6/1起有條件復課

▲鄭文燦宣布，桃園社大和樂齡中心6月1日起有條件復課。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情趨緩，桃園市長鄭文燦7日於市府防疫會議宣布，桃園市社大及樂齡中心將自6月1日起復課，但考量社區大學及樂齡中心長者較多，要求教育局參考指揮中心防疫指引，督導教學單位訂定並遵守防疫對策，例如上課場所通風良好，且上課人數應少於100人等，以確保長者健康。

鄭文燦也強調，政府雖逐步有條件放寬防疫管制，但絕對不代表疫情已經結束，大家仍要上緊發條，戒慎恐懼做好每項工作、不漏接每顆球，落實防疫新生活運動，包含加強個人防疫措施，才能守護這得來不易的健康寶藏。

▲桃園社大和樂齡中心6/1起有條件復課

▲社大課程讓參與長者樂齡學習。（圖／市府提供）

而指揮中心授權地方政府自行決定轄內舞廳、酒店等業者是否重新營業，考量包含舞廳、酒店、或是有提供陪侍服務的小吃店、KTV等，要符合實名制入場、戴口罩、保持室內1.5公尺以上的社交距離等防疫標準十分困難，因此，桃園市暫時不予開放營業，但後續請經發局會同警察局、消防局、衛生局等單位，成立跨局處研議小組，未來針對疫情變化，參考其他縣市做法，評估酒店、舞廳等復業之可行性。

鄭文燦表示，市府從1月29日起召開首場防疫專案會議，至今防疫工作已滿100天，隨著疫情發展，市府更是幾乎天天開會，以提高防疫工作效率；衛生局也正推動「桃園市抗疫百日大事紀」計畫，希望為這場抗疫戰爭留下最好的紀錄，請各單位協助提供素材，相信未來這項紀錄也能作為市府防疫工作的參考。

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