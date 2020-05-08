快訊／台北市下周逐步解封　藝文、社區活動、親子館先開放

記者陳家祥／台北報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，台北市副市長黃珊珊8日表示，下周會逐一的檢討後，就相關地點、活動公布「解封原則」，屆時因為疫情而暫停的文化活動、藝文中心及社區活動中心活動有望重新開放。

同時，黃珊珊也向中央喊話，做好「嚴守邊境」原則，呼籲未來入境的國人或旅客，都應強制入住防疫旅館14天，台北市的能量應該可應付。

北市府8日上午召開防疫會報，會後副市長黃珊珊受訪表示，台灣的疫情相對穩定，正在盤點各局處自2月以來的防疫作為，包括活動取消、相關場館停用，正在檢討，因為疫情變化，也準備出了各個解封方法，「下周會逐一檢討後，就相關地點、活動逐一解封」。

「但前提是能在中央開始做好所謂的嚴守邊境。」黃珊珊說，台北市118例中只有8例本土感染，換言之就是本土很少，重點在境外，北市有最完整的防疫旅館制度，希望中央即將接下來邊境開放或是開放更多國人回來，強制居家檢疫者入住防疫旅館。

黃珊珊說，有些文化局的活動、藝文活動，甚至社區活動中心的老人課程、親子館、鄰里活動等也都跟著疫情禁止，現在解封，會用科學化的作法，把民眾的食衣住行育樂系統化，針對疫情訂出標準，讓民眾可以清楚知道何時政府有哪些作為，而不是像現在好像突然有個新政策出來，大家搞不清楚，按照嚴重性一波一波往上走。

針對即將到來的母親節，可能會發生新一波的群聚感染，黃珊珊說，老福機構今天已經公告，遵照中央標準，可以預約探視2個小時，不希望因為探視讓老人家受到更多風險。至於母親節活動就是要保持社交距離，跟家人、長輩的聚會一定會，確保帶口罩、勤洗手，不要太緊張。

▲台北市13區免費室內親子館。（圖／Wenwen小姐和寶貝們提供）