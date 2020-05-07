老餐廳一家家關　桃議員林政賢建請市府超前中央紓困方案

▲林政賢提出疫情發生以來，桃園一家家停業的餐廳，要求市府超前中央的紓困方案規劃。（圖／翻攝自網路）



記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園一家家知名老餐廳吹熄燈號，市議員林政賢7日於市政總質詢中，建請市長鄭文燦超前中央的紓困方案規劃，力挽地方經濟。市長鄭文燦表示，國內各婚宴廣場疫情期間，縮小營業規模是必要的，桃園1至4月結婚對數為4,200對，相較去年同期並無明顯減少，只是將婚宴延期，市府將於振興階段將提供支援。

▲市長鄭文燦表示，國內各婚宴廣場疫情期間，縮小營業規模是必要的。（圖／翻攝自網路）

林政賢說，疫情影響許多產業生計，桃園、蘆竹兩區內有許多知名餐廳如上林鵝莊、紅拱門、萬翔餐廳、媽媽廚房、中壢儷宴、竹園餐廳、晶悅國際飯店、湘蓮餐廳等經營3、40年的老餐廳，連鎖企業美華泰和協易機械等企業，不是結束營業就是暫時歇業，令人憂心桃園經濟發展，建議市府超前中央的紓困方案規劃；而各項振興方案多元、眼花撩亂，讓有需求者無所適從，建議市府需有服務單一窗口或便民措施，並支持以現金發放。

▲有3、40年歷史的桃園區上林鵝莊則暫停營業。（圖／翻攝自網路）

鄭文燦表示，國內的婚宴廣場疫情期間縮小營業規模是必要的，桃園1至4月結婚對數為4,200對，相較去年同期並無明顯減少，只是將婚宴延期，市府將於振興階段提供支援。他也強調，紓困到振興的過程，何時開始振興需要精準判斷，目前疫情逐漸趨緩，中央也是採取階梯式方式處理。

至於，各項紓困方案鄭文燦表示，都是以現金發放，包括計程車、遊覽車、旅行社、餐廳、中小企業、緊急、農漁民、職業工會紓困等，都是發放現金為主。有關酷碰券綁電子支付方案，鄭文燦表示並不贊成綁電子支付，將來振興階段應多管齊下，放大消費動能，也將推出縣市旅遊互惠專案，並持續向中央反映相關問題建議。

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