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蘇貞昌坦言剛上任外界不看好　如今讓大家羨慕台灣

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▲行政院長蘇貞昌8日在蔡文文宣布下續任閣揆。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌8日在蔡英文宣布下續任閣揆。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文8日上午10時召開記者會，正式宣布留任行政院長蘇貞昌。蘇貞昌致詞時提到自己一開始接閣揆時，外界並不看好，但在蔡英文領導下，成功守住新冠肺炎，「多少人羨慕台灣、多少台灣人覺得做一個台灣人真的很幸福」。

蘇貞昌表示，行政院長是一份「很重」的工作，總統直選後，台灣已有4位民選總統，有更多任行政院長，任期不一，今天蔡英文在新任期開始，特別再一次交代他擔任此重任，深感任重道遠。

蘇貞昌回憶道，記得去年1月，蔡總統請他擔任行政院長組閣，外界不看好，一年多來在蔡英文領導下，杜絕非洲豬瘟、守住新冠肺炎擴散，如今蔡也順利經過黨內初選，比第一任多128萬票的歷史超高票數連任，是人民給她最大的肯定，在這期間，他自己能率領行政團隊在蔡總統領導下共襄盛舉，深感與有榮焉。

蘇貞昌指出，在新冠肺炎肆虐下，全球有1百多國鎖國，甚至命令人民不得自由出入，只有台灣，不但人民生活正常、學校正常上課授課，日前也順利平安舉辦完近10萬人的統測。蘇貞昌說，全世界有多少人趕回台灣，覺得台灣是最安全的地方，多少人羨慕台灣、多少台灣人覺得做一個台灣人真的很幸福。

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