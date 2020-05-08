台灣想參加世衛大會　華春瑩：根本不是為了台灣民眾的健康福祉

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

外交部發言人歐江安6日表示，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2300萬人民，中國大陸無權代勞，更無立場說三道四。對此，大陸外交部發言人華春瑩回應，台灣方面有關言論自我暴露了民進黨當局利用新冠肺炎疫情謀求「台獨」的險惡用心，「所謂加入世衛組織和參加世衛大會，根本不是為了民眾健康福祉，而是徹底的政治操弄。」

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



華春瑩8日主持例行記者會，有記者提問，「台灣所謂的『外交部』發言人稱，聯合國1971年決議只解決中國代表權問題，沒有解決台灣問題，也沒有賦予中國在國際場合代表台灣人民的權力，世衛組織應當擺脫中國政府的控制，讓台灣全面參與抗疫鬥爭。」

華春瑩表示，台灣方面有關言論純屬偷梁換柱，混淆視聽。

華春瑩指出，眾所周知，1971年10月第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府，早已從政治、法律和程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會普遍共識。

華春瑩提到，聯合國多次重申，將堅持按照聯大第2758號決議處理台灣問題，世界衛生組織作為聯合國專門機構，應當遵守聯大決議，世衛大會25.1號決議重申了聯大第2758號決議，確認了中國在世衛組織的代表權問題。

華春瑩強調，台灣方面有關言論自我暴露了民進黨當局利用當前新冠肺炎疫情謀求「台獨」的險惡用心，其所謂加入世界衛生組織和參加世界衛生大會的企圖，根本不是為了台灣民眾的健康福祉，而是徹徹底底的政治操弄，不會得逞。

▼世界衛生大會往年都在日內瓦舉行，今年改採視訊模式。（圖／路透社）

