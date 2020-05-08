裝葉克膜搶救38天！染疫男醫變「黑面」容貌大改…臥床百日已出院

▲易凡醫生已經出院。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

武漢市中心醫院2位前線醫生曾在大陸疫情爆發初期就不幸染疫，經過2個月的搶救，雖然生命體征已經平穩，但全身皮膚發黑，尤以臉部為甚，猶如「黑人」一樣。8日，有好消息傳出，其中一位醫生，武漢市中心醫院胸外科副主任醫師易凡已於5月6日從普通病房出院。

據《澎湃新聞》報導，易凡於1月28日確診感染新冠肺炎，病情發展迅速，2月8日轉至武漢市肺科醫院ICU病房並裝上葉克膜，3月初轉至同濟醫院中法新城分院負責的重症病區，3月16日，他被撤下葉克膜，直到4月14日轉到普通病房。

在醫治中，易凡和另外一位武漢市中心醫院的醫生胡衛鋒都曾「面容變黑」，2位醫生的病情一直備受公眾的關注和關心。

可惜的是，華中科技大學附屬同濟醫院中法新城院區一位知情人士也透露，目前胡衛鋒仍在ICU治療，此前病情曾好轉，但又出現腦出血狀況。

對於2人面容變黑，有醫生解釋，對於重症患者而言，與新冠病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害，「當鐵質進入身體以後是由肝臟進行代謝與儲存的，但是如果肝臟已經受損，不能進行正常的工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，這樣的血液供應面部皮膚後，就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉、無光。」

按照武漢市中心醫院的一份內部統計資料，截至2月9日17時，該院公衛科共上報職工新冠確診病例68例，院外門診觀察147人，住院142人，納入醫學觀察醫務人員共266人。其中，眼科醫生李文亮、主任醫師梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶、眼科副主任醫師朱和平等4位優秀醫生先後感染新冠肺炎不幸離世。

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