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台灣爭取參加WHA　央視發評論：問題根本不存在

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▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會▼（圖／記者呂佳賢攝）

▲瑞士日內瓦聯合國歐洲總部世界衛生大會。（ET資料照／記者呂佳賢攝）

記者陳政錄／綜合報導

世界衛生大會（WHA）召開在即，防疫領先的台灣積極爭取參加，但大陸官媒《央視》在今天發表「熱評兩岸」欄目稱，所謂台灣加入聯合國、世界衛生組織和其活動的問題，根本就不存在。該文除回應陸委會主張外，還重申中共中央立場，強調要按「一中原則」辦事。

該文指稱，近日美國為台灣參與WHA遊說力度不斷加大，甚至還加碼聲援台灣加入聯合國，可以說是「給足了民進黨當局面子」，但也讓志得意滿的民進黨當局開始「說胡話了。」

▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲陸方堅持要在一中原則下，台灣才能參與國際事務，因此在蔡政府不承認九二共識前，於國際上進行杯葛。近日國台辦發言人馬曉光還與我方陸委會，就聯合國2758號決議文內容進行爭論。（圖／記者曾俊豪攝）

《央視》以大陸國台辦發言人馬曉光曾提過的「聯合國2758號決議」為論述基準，表示其內容承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。

所以，陸方認為，這從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，根本不存在台灣加入聯合國的問題，台灣地區參與國際組織活動，包括世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理。」

「熱評兩岸」指出，奉勸民進黨當局，盡快從不切實際的幻想中走出來，他們需要反省的是，台灣為何2009年至2016年能參加世衛大會如今卻不能？「正是因為他們拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，才導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，這個責任完全在民進黨當局自己。」

但對於對岸上述說法，我方陸委會昨晚已發布聲明強調，中共當局一在錯誤引用的2758號決議，內容從未涉及台灣及台灣人民在聯合國體系代表權的問題，更沒有涉及或界定台灣與中華人民共和國的關係。

陸委會發言人邱垂正並表明，台灣在歷史及國際法文件中，從未一日歸屬於中華人民共和國，台灣2300萬人民也從未接受中共所片面設定的「一中原則」，只有台灣民選政府才有權代表台灣。我政府將繼續與國際合作爭取參與，並和WHO方面持續交涉。

▼我陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

►「即日起，我退出老化黨。」

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