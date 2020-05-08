泰國象群離家20年「失業後」5天走150公里返鄉　原象主：牠們很開心

▲象群走過半個台灣長的路途。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎疫情重創全球經濟活動，國際旅客大減讓泰國大象失業，也讓牠們終於可以踏上返鄉的路途，清邁已有超過100頭的大象走上150公里的路，回到原生地湄曾縣。動保團體「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation）儘管資助大象營的伙食費，但也樂見牠們自由。

美聯社報導，以清邁為據點的拯救大象基金會，長年致力於讓被作為商業觀光用途的大象回到原生地，在疫情爆發後眼見各大象營的經營者面臨收入短缺，於是幫助他們募款，以確保每日都能提供足夠的糧食給大象。

不過鉅額鉅量的負擔仍讓象主難以負擔，終究必須讓部分大象離開營區，回到原生地自給自足，而對拯救大象基金會而言，未必是件壞事。基金會創辦人查樂兒（Saengduean Chailert）組織了一個計劃，將象群帶離虐象事件頻仍的觀光區，轉移到能與大象友善共存的村莊周圍。

媚旺縣（Mae Wang）小本經營的象主司瑞切維（Sadudee Serichevee）擁有4頭大象，他受訪時表示最初以為疫情很快過去，一切看來不出2個月就能回歸正常，但到了4月，「我失去了所有希望」。

▲原象主們負擔不起貨車運費，決定徒步護送象群返鄉。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

並非出於善心及同理心，司瑞切維一家面臨現實的經濟困難，他們已沒有能力每個月拿出20萬泰銖（約新台幣18.4萬），交付土地、設施租金及薪水等，也無法再負擔象群的伙食費 ─ 牠們一天要吃掉300公斤的草及蔬菜。

司瑞切維接受了基金會的遊說，決定把從他妻子家鄉湄曾縣村莊帶來的大象送回去，在啟程之間他們也成功遊說了其他幾個象主。生計困頓的象主自然也難付得起昂貴的貨車運費，而大象一小時能走4.5公里，於是一群人和11頭象就展開了5天150公里的返鄉之路。

▼一行人象越過山丘走過小溪。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

▲▼終於抵達原生地時，象群們捲起「開心的鼻子」。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

他們4月30日啟程，行過山丘，走過土道，途中讓象群在河邊飲水休息，然後繼續上路。「已經有20年的時間，這些大象都沒有機會回到牠們的家鄉」，司瑞切維說牠們抵達的時候看起來很是開心滿足，「牠們秀出『開心鼻子』，還跑到村莊附近的小溪，在那裡和我們的孩子一起玩耍。」

同樣的計畫在泰國西北省份的素林（Surin）也在進行著，那裡素以3月的大象節聞名。素林的象主們4月時，把40隻大象送回了牠們的原生地塔敦縣（Tha Tum），兩地相距58.8公里。