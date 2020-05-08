女議員誤傳「雙人運動片」到黨團群組！不會「回收」...乾脆踢光所有成員

▲泰國女議員誤傳「男女衝刺」片。（圖／翻攝自狗子泰荒謬臉書）

實習記者施怡妏／綜合報導

通訊軟體LINE有一「收回」功能，可將誤傳的訊息收回，不過泰國一名女議員因將一段名為「Hindi dubbed sex movie 2020」的色情影片連結，誤傳送到黨團群組內，因不懂得如何將訊息收回，情急之下竟把群組內的成員全都踢出，事後女議員接受訪問時極力撇清，堅稱「那不是我傳的」。

根據泰媒《kapook》報導，泰國人民力量黨女議員帕里納（Parina Kraikup），日前疑似將一段「雙人運動」的影片連結傳送到黨團群組內，但她因不知道如何「收回」這出包的訊息，於是乾脆花了7分鐘，將群組所有的成員都踢光。

▲女議員花了7分鐘，將所有的成員都被踢出群組。（圖／翻攝自狗子泰荒謬臉書）

帕里納接受媒體訪問時，則極力否認傳送「雙人運動」影片，強調自己沒有參與色情內容傳播，也沒有刪除或是剔除群組的人員，宣稱是因為「帳號中毒」，才會產生烏龍。

帕里納並強調，之前就常常有人傳色情影片連結到群組內，沒想到這次對方竟然將帳號換成她的頭像。她表示，「將積極的尋找違法盜用照片及名義的人」。

臉書「狗子泰荒謬」則附文表示，「這故事告訴我們，身為一個現代人，Line的回收功能大概算是必備技能之一，而當你學會了這技能之後，你就會知道，覆水難收這句話，在你的人生當中，不再會是絕對。」網友們則笑翻表示，「此地無銀三百兩」、「泰緊張果然做什麼事情都在抖，人果然不能做壞事」、「議員讓大家一起探討健康教育吧」。