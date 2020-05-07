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國安局長邱國正：美中未來有可能發生軍事衝突　「台灣沒有條件捲入」

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▲▼立法院外交國防委員會,國安局長邱國正報告「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」,並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國安局長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球，美中兩國間的對抗角力仍未停歇，外界甚至研判可能將進一步引發「新冷戰」。對此，國安局長邱國正7日表示，台灣在新冷戰的局勢中應該不會攪和入所謂的「代理人戰爭」，在任何的情況之下，台灣都要趨利避害，盡量不要捲入紛爭，因為「我們沒有條件捲入」。

邱國正7日赴立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」為題進行報告，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，未來美中發生軍事衝突的機率是否會高，邱國正表示「都有可能」，但無法講可能或者有多大的可能。

江啟臣則認為，美中未來可能會發生一點摩擦，比較可能有可能是「新冷戰」的開始，但雙方在疫情過後，都沒有辦法負擔軍事衝突所造成的代價，詢問邱國正「新冷戰」是否自此開始。

對此，邱國正回應「有可能」，既然已經冷淡，自然就會有很多作為，要表現出自己對這方面有強點也不在乎，邱國正指出，新冷戰呈現有多重表徵，在軍事方面，美國針對南海問題一直要求自由航行，中國大陸就一直有動作；經濟方面，美國越要求中國大陸輸入，對方就越不願意輸出，這也就造成了冷戰效果。

江啟臣詢問，台灣是否有可能成為捲入美中的代理人戰爭，邱國正則回應「應該不會」，不過兩國間方生的任何衝突、傷害、較勁，不管在軍事、經濟與科技方面，對台灣來講都會造成影響。

邱國正強調，台灣在任何的情況之下都要趨利避害，盡量不要捲入紛爭，應該要強化防衛能力、在經濟方面有所呈現、在科技方面有大進展，甚至在醫療方面有所貢獻，因為「我們沒有條件捲入」。

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