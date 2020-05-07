520前駭客網攻更頻繁？邱國正：不認為有什麼特別

記者林銘翰／台北報導

近期兩大石化公司和半導體公司大廠，紛紛傳出遭駭客攻擊的事件，有國安官員表示，駭客近來針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與中國大陸，不排除是針對520總統蔡英文就職典禮前的測試性攻擊。對此，國安局長邱國正7日表示，駭客攻擊在網路上經常看到，「我不認為在520前會有什麼特別」。

▲國安局長邱國正。（圖／記者李毓康攝）



中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，有國安官員日前表示，今年2月底，許多民主國家多遭到類似的網路攻擊，因疫情在全球蔓延，駭客鎖定的目標先以醫療系統、醫療院所、疾病管制等相關機構，包括台灣的疾管署進行網路攻擊竊取資料。

邱國正7日赴立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」為題進行報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，駭客攻擊在網路上經常看到，目前因為疫情的緣故，許多人改為實施居家辦公或隔離，受到攻擊的機會當然就更大，因此案件的呈現也就會增加。

至於在520前後狀況是否會更為險峻，邱國正則說，駭客攻擊在平常都會發生，「我不認為在520前會有什麼特別」，但都要予以掌握，特別是在網路發達的時代，使用網路都要有防備心，提醒大家要多多注意。

不過外界也好奇，這些駭客有無獲得其他國家的支持，邱國正表示，來源不太容易找，「但我們知道也有境外的」，是否有得到國內勢力的支持則要陸續追查，有些個案檢調單位也已經介入，這部分他不便多談。

此外，民進黨立委王定宇日前爆料，美國核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）於在演訓完成後，將會派往太平洋地區部署，外界也好奇是否代表陸方將有所動作。對此，邱國正則說，主要是因為羅斯福號的問題，美方可能要做個接替，國防部會有進一步說明。

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