國安局：中共對台動作沒有停　520前會更加大力度

▲國安局長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

近期兩大石化公司和半導體公司大廠，紛紛傳出遭駭客攻擊的事件。針對外界猜測攻擊是來自大陸、俄羅斯，國安局長邱國正7日強調，沒有指涉是中、俄，僅強調攻擊來自境外且是有組織性的。

國安局官員也補充，在政府這層級，面對的攻擊主要還是來自中共，「但是在這次事件中，我們不排除任何可能，所以沒有預設立場是誰」。

中油、台塑化陸續傳出遭惡意程式攻擊，有國安官員日前表示，今年2月底，許多民主國家多遭到類似的網路攻擊，因疫情在全球蔓延，駭客鎖定的目標先以醫療系統、醫療院所、疾病管制等相關機構，包括台灣的疾管署進行網路攻擊竊取資料。

邱國正7日赴立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」為題進行報告，並備質詢。針對外傳國安官員研判是來自大陸、俄羅斯，邱國正強調，「國安局沒有講是哪個國家」，僅表達這是境外、有組織的，且要追蹤來源也不容易，「境外也好、國內也罷，有些徵候，國安局沒有講過（國家）」。

國民黨立委問到是否為來自大陸的測試性攻擊？邱國正重申，國安局沒有提到什麼中共或俄羅斯，但有明確講境外組織；「中共對我們的動作沒有停，520會前彰顯出來，遇到疫情、遇到兩會，一連串事情他會加大力度」，甚至於延續下去，「基本上不會減少（動作）」，國安局都有持續注意、有掌握。

民進黨立委王定宇則問到，主要的來源來自境外，境外可能有幾個，中共、俄羅斯、北韓，我們國家目前遭受的攻擊主要來自哪裡？對此，國安局官員回應，在政府這區塊，面對的還是中共，「但是在這次事件中，我們不排除任何可能，所以沒有預設立場是誰」；邱國正則表示，我們在政府部門還是鎖定在對岸。