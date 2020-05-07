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邱國正：國安局研判中國大陸將劃設「南海防空識別區」

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▲▼立法院外交國防委員會,國安局長邱國正報告「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」,並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國安局長邱國正。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸自從2013年發表聲明宣布劃設「東海防空識別區」後，設立「南海防空識別區」的傳聞不斷。對此，國安局長邱國正7日表示，按照中國大陸以往在東海的動作來看，研判此為陸方下個階段可能的作為，不過目前還沒有劃設，國安局持續關注中。

邱國正7日赴立法院外交及國防委員會，就「我國科技情報工作之現況與未來策進作法」為題進行報告，並備質詢。民進黨立委林俊憲質詢時表示，有媒體報導，中國大陸即將在南海設立防空識別區，詢問國安局是否有掌握相關情資。

邱國正表示，中國大陸之前有劃分了幾個基點，若按照中國大陸以往在東海的動作來看，且也已經設立了「三沙市行政區」，研判此為陸方下個階段可能的作為，不過目前還沒有劃設，國安局持續關注中。

林俊憲說，近期美中關係緊張，美方也釋出強硬訊號，若中國大陸在南海劃設防空識別區，國安局必須有所準備，因為南海比東海對台灣的影響更大，包括太平島剛好就位在中國大陸聲稱「九段線」的中央，必須仰賴空軍運輸機運補。

對此，邱國正則回應，確實有這個可能，這也是國安局正密切關注的事項之一。

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