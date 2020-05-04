被指「赴中未申請」　台大校長管中閔怒告記者！結果揭曉

▲台灣大學校長管中閔告記者加重誹謗，法官認為是合理評論，一審判無罪。（圖／資料照／記者許展溢攝）

記者孫于珊／台北報導

台大校長管中閔因認為鍾姓與吳姓2名報社記者，在報導中誣指他到大陸沒向移民署申請許可，「明顯已違法」；還說他從中牽線，讓富邦金控與廈門大學合作，產生利益糾葛問題等，因此自訴加重誹謗罪。不過台北地院以報導與公共利益有關，為可受公評之事，屬合理評論，因此判鍾、吳2人無罪。可上訴。

自訴指出，2018年3月間，鍾、吳2人以「管中閔去年赴中未申請 立委籲查處」為題，共同具名撰稿指管中閔為台大人文社會高等研究院院長，為行政職，「依規定赴中須向內政部移民署申請許可，但從去年至今未有相關紀錄」、「接台大院長後無紀錄最高可罰10萬」等內容。

另外，管中閔還追加自訴吳於2018年4月間，以「管牽線〜富邦金與廈大合作／學者憂損我利益籲公開透明」為標題，內文不實指稱「台灣大學財金系教授管中閔涉及長期赴中國多校兼職教課，更與富邦金控關係良好，牽線讓富邦與廈門大學合作，衍生出大學、財團及中國等三邊關係密切、利益糾葛問題」等文字。管中閔覺得名譽受損，因此怒告加重誹謗罪。

法官指出，由於台大是台灣學術界具有重要的領先地位，而管中閔現為台大校長，但在他順利上任前，曾與教育部衍生一連串的遴選爭議，不但引起校園、社會大眾、媒體、政壇廣泛討論，更進而產生校長遴選制度與程序、大學自治等公眾議題的辯證，引發雙方「拔管」及台大學生「挺管」的浪潮，因此台大校長遴選案既具公益性而屬可受公評的公共事務。

法官認為，報導內容為夾敘夾議論述學者觀點，進而就社會矚目的台大校長遴選議題提出意見表達，未逾越「合理評論原則」的範疇，縱使管中閔感到不快，也不能認為記者是以損害其名譽為唯一目的，且管中閔所提的證據不足，因此認定鍾、吳2記者是出於善意，而對可受公評之事為適當評論，判無罪。

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