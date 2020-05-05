不滿黃國昌嘲諷「亡國感」！網友連環怒批他人渣…還拿邱毅作梗慘挨罰

▲黃國昌在新竹輔選時強調「不學民進黨販賣亡國感」，網友對此不滿，痛批他人渣等語，遭北院判罰8000元。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

一名姜姓男網友因不滿時任「時代力量」黨籍的立法委員黃國昌，於2019年間在新竹市輔選同黨立委參選人時，針對「亡國感」一詞所發表的言論，竟在黃國昌臉書粉絲專頁留言辱罵他垃圾、人渣、有頭髮的邱毅等語。台北地院依公然侮辱罪，判姜男罰金8000元，得易服勞役8日。可上訴。

黃國昌2019年9月13日替同黨新竹市立委參選人高鈺婷站台演說時，將矛頭指向民進黨，砲轟其執政不能只會開支票，更批民進黨販賣亡國感，並強調時代力量絕不學民進黨。

姜男因此憤恨不平，同日便在黃國昌臉書粉絲專頁所刊登的「權貴果然不一樣」貼文下方，公然張貼「全世界最沒有資格嘲諷亡國感的就是垃圾人渣敗類睏哈星（指睡學生）有頭髮的邱毅黃國昌幹」、「人渣昌還在新竹市嗎」等文字。黃國昌不堪受辱，憤而提告。

姜男辯稱，他留言當天，黃國昌在新竹有輔選活動，黃國昌用很難聽的字眼去嘲諷亡國感這個名詞，令他非常氣憤，因為當年讓黃國昌成名的318學運正是來自於青年的亡國感。

法官審酌，姜男的言論確實有貶損黃國昌的社會評價及人格尊嚴，考量姜男具博士學歷，無前科紀錄，違法性意識應非甚高，雖迄今尚未與黃國昌達成和解或邀得宥恕，但姜男坦承犯行，足認已生悔悟、贖罪之心等一切情狀後，判他罰金8000元，得易服勞役，以示懲儆。

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