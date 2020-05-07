新二代正妹排演洗手舞超吸睛！　台北大學孫芳怡盼成台印友善橋樑

記者張君豪／台北報導

移民署將於8日舉行「母親節暨慈濟捐贈防疫物資」活動，其中開場舞改編自時下最熱門的「洗手舞」；移民署台北市服務站7日1樓大廳預演排練時，引來許多駐足觀看的洽公民眾，有的給予掌聲甚至吹口哨表示驚艷，原來是6名活潑可愛的新住民二代參與排練，希望為防疫貢獻微薄之力。

▲目前正在國立台北大學就讀財政系的印尼新住民孫芳怡大秀舞藝吸睛，未來她希望貢獻所學改善家鄉生活。（圖／記者張君豪翻攝）

▲目前正在國立台北大學就讀財政系的印尼新住民孫芳怡大秀舞藝吸睛，未來她希望貢獻所學改善家鄉生活。（圖／記者張君豪翻攝）

其中舞群中頗具亮眼的印尼新住民孫芳怡，曼妙舞姿成功吸睛，她認為身為新住民新二代學習力強、文化能力多元，讓她可以快速進入狀況，掌握舞蹈精髓。移民署表示：母親來自印尼、父親為印尼台商的新二代孫芳怡，今年22歲，舉手投足卻頗有明星架勢，在校曾擔任熱音社、吉他社重要演出成員及學生會公關，將來在台發展之路的實力不容小覷。

孫芳怡說，「小時候就像一部翻譯機」，她自小就得適應環境，首先必須幫母親印尼話翻譯成中文給父親聽，然後又得將父親的中文翻譯成印尼話給母親聽，從不自覺這種生活有什麼不對，卻是無形中培養自己快速適應陌生環境的一種方式，由於精通印尼語、中文、台語以及英文，讓孫芳怡的多元文化經歷比一般人豐富，也更勇於冒險。

孫芳怡還有一個夢想，母親的家在遙遠的東爪哇島上的一個窮鄉，希望將來有能力作為文化親善大使，希望能靠自己苦讀、努力工作幫助鄉親脫貧，讓當地小孩讀書過好生活。

目前就讀國立台北大學財政學系四年級的孫芳怡，以交換生的方式，申請到母國印尼雅加達的比娜大學（Binus University）國際商務系研習，雖然因為疫情讓一學期的課程縮短至42天便匆匆返台，但這段期間也交到世界各地的朋友。她並希望以自身多元文化的經歷，成為台灣與印尼的友善橋樑。

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