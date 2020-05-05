看護狠棄失智患者！落跑過程囂張PO網　雇主嘆：她借錢我從未拒絕

記者徐愷昕／高雄報導

一名網友在臉書發文表示，1年半前為了重度失智的父親請了一名印尼籍看護，家人總是把她當家人看待，不僅從來沒有虐待，且只要看護提出預支薪水的要求，他們也都不疑有他直接同意，沒想到4月30日下午這名看護卻丟下他年邁的老父親落跑，還將逃逸過程拍下來上傳網路，行徑十分囂張。

▲印尼籍看護拋棄重度失智的老先生在家中，落跑過程還拍影片上傳網路。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

女網友4日晚上在臉書《爆料公社》PO出4段看護落跑的自拍影片，以及一張報案三聯單抱怨表示，先前因年邁父親重度失智，為了能讓爸爸能受妥善照顧，她依法申請外籍看護，沒想到這名看護在他們家中服務1年半的期間，明明大家都相當善待他，且期間就算看護每月都以爸爸生病、小孩開刀、肺炎疫情小孩視訊上課需要電腦等各種原因借款或預支薪資，他們也都不疑有他熱心提供協助，怎料這名看護卻在4月30日拖著偷來的行李箱離開大樓落跑，重點是還大膽把逃逸過程拍成影片上傳網路。

▲印尼籍看護逃逸後，大膽將落跑過程拍影片上傳網路。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

女網友指出，過去父親從未患上褥瘡，近日身上卻陸續跑出3個褥瘡，可見看護逃跑前已無心工作，將全心落在規劃自己的逃跑計畫；女網友再強調，現在受「就業服務法」限制，身為雇主的她因為讓失聯移工落跑，必須受到「3個月不能申請其他外籍看護照顧重病家人的限制」，讓她頭痛不已，只好先放下手邊工作照顧爸爸。

據了解，女網友目前已報警處理，也已在移民署登記失聯移工，現在只盼求這名看護能盡快被找到，而從最新影片則可看見該名看護的男友在床上，2人開心示愛的畫面。

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▲從印尼籍看護最新影片中可見她開心與男友同居。（圖／翻攝爆料網友臉書）

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