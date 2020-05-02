正妹醫師許書華「專業舞技」秀洗手舞　起底2007年參加過《校園歌喉戰》

▲正妹醫師許書華跳洗手舞，舞技還相當專業。（圖／翻攝自許書華醫師-陪妳寫日記臉書）



記者林彥臣／綜合報導

正妹醫師許書華在最新的「防疫大作戰」衛教廣告中現身，引發許多網友的討論，事實上她在拍攝衛教廣告之前，就已經在粉絲專頁上，拍攝洗手舞的影片，宣導正確的洗手步驟，最特別的是影片中她的表現一點也不羞澀，甚至舞技還相當專業而引發話題。

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▲正妹醫師許書華的「防疫大作戰」廣告，引發網友的討論。（圖／翻攝自許書華醫師-陪妳寫日記臉書）

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，許多醫師或名人為了宣導正確的洗手觀念與步驟，都響應拍攝洗手舞影片，其中家醫科醫師許書華也在粉絲專頁上發表過一段洗手舞影片，雖然只是簡單的舞蹈動作，但是許書華醫師律動卻相當自然，顯得一點都不羞怯，以素人而言舞技可說相當專業。

▲許書華醫師預告，還有第二部。（圖／翻攝自許書華醫師-陪妳寫日記臉書）

事實上，許醫師的專業舞技有跡可循，因為在Google就可以搜尋到許書華醫師參加過2007年紅極一時的《超級星期天》的校園歌喉戰單元，當時的PTT專板討論內容都還留下紀錄，所以也不難發現許醫師除了家醫科的專業之外，也相當具備表演天分，所以在對於錄製洗手舞影片，自然也駕輕就熟毫不生澀。

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