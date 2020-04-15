雲林斗六公墓變公園　林頭里公園預計6月竣工

▲斗六市林頭里鄰里公園新設工程由斗六市公所自籌總工程經費3百餘萬，將超過7000平方公尺土地規劃成運動休憩多功公園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市公所今(15)日在南聖路旁、公正派出所後方原為公墓辦理遷葬後的土地，舉行「斗六市林頭里鄰里公園新設工程」開工典禮，斗六市公所自籌總工程經費3百餘萬，將超過7000平方公尺土地規劃成運動休憩多功公園，預計將於6月竣工。

3月份初步整地時，公所鑑於基地原做殯葬使用，為求一切圓滿，以地毯式翻土仔細進行清理，並於工程進行前辦理3天法會，遂於3月上旬逐步下挖4公尺深，共尋得14門先民靈骨，並循傳統科儀，安奉於八德公墓以享萬年香火。

斗六市長林聖爵表示，原林頭舊公墓，位於本市「公正派出所」後方，雖遷葬多年，但空間雜亂並未妥善運用，經地方民意代表於代表會提案及里長積極爭取，於會勘後即著手規劃，期盼能提升斗六市民生活品質，打造優質居住空間。

林聖爵說，林頭里林頭段581、582及580地號之閒置空間，將規劃新設鄰里公園，基地面積總面積6732平方公尺，若再納入毗鄰的國有地，面積將超過7000平方公尺，總工程經費3百餘萬，皆由公所自籌經費。目前進行第一期工程，之後將視地方建議需求作為後續第二、三期工程施作方向。

林頭里長張雅筑表示，里內有多位熱心的里民所組成環保志工隊，可以協助整理公園環境，末來將認養林頭公園的基本維護管理作業。

▲斗六市公所於南聖路旁、公正派出所後方土地，舉行「斗六市林頭里鄰里公園新設工程」開工典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市林頭里鄰里公園新設工程第一期工程，主要工作項目有：環園步道(鋪面426平方公尺)、多功能廣場(鋪面127平方公尺)、休憩座椅(8座)、矮牆座椅 (28公尺)、體健設施(雙人漫步機、單槓) 1組、兒童遊具(溜滑梯) 1組、燈光照明(LED景觀高燈 1盞、LED庭園燈 6盞、太陽能步道燈 30盞)、貨櫃倉庫 1組、植栽(紅花風鈴、長紅木 、草皮等) 。

該工程由翊崴工程顧問有限公司設計、晟恩土木包工業施工、廖振志土木技師事務所監造，工期為60日曆天，預計將於6月竣工。

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