慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

▲7-11「OPEN POINT APP2.0」新登場。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

更方便了！7-11「OPEN POINT APP」正式結合ibon APP提供之8大功能，即刻起只需使用1個APP就能完成生活需求，無論是行動支付、點數交易，還是代收查詢、繳納停車費等，通通沒問題，且為慶祝APP 2.0上線，今日上午11時還有會員專屬點數加購Switch健身環同綑包，限量只有20組。

7-11「OPEN POINT APP 2.0」新登場，此次納入ibon APP提供之8大服務，包括售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物，只要在OPEN POINT APP就可以完成，全新2.0有超過100項便利生活服務、功能，打造更便利的數位體驗。

▲即日起至20日每日於APP簽到還可抽Switch健身環同綑包。（圖／業者提供）



為歡慶APP2.0正式上線，7-11即日起至5月20日止也推出「4大賺點賺好禮活動」，包括透過賣貨便加入會員或使用指定服務補單繳費，皆有機會獲得3,000點OPEN POINT；點選APP中的「專屬優惠」功能，前10萬名會員還可免費拿到「WeTV免費看7日會籍卡」；最後只要天天打開APP簽到，連續7天就有資格抽Switch健身環同綑包，一共抽出2位幸運兒，分別於5月15日與5月22日各公布1名，還有免費點數可以拿。

另人氣活動「周四會員驚喜日」，今日則推出獨家、限量的2種「Switch宅居玩樂包」，每組內含Switch主機、健身環同綑包及2種瑪莉歐遊戲片，並搭配不同人氣鮮食、冷凍品，僅需透過35萬點點數，就可以不到1萬6000元的加購價獲得，2種各限量10組，於上午11時在APP準時開搶。提醒搶到民眾須於今日晚上11時59分前完成結帳，否則該名額將釋出。

▲家樂福今中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版。（圖／業者提供）

另量販業者家樂福也將在今日上午12時整至下午3時，於線上購物將開賣「動物之森Switch主機電續加長版+指定5片遊戲+鋼化螢幕貼」，指定遊戲片也會有近期超人氣的動物森友會，全台限量只有220組，喜歡的民眾絕對不能錯過。