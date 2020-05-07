　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼7-11OPEN POINT APP2.0登場。（圖／業者提供）

▲7-11「OPEN POINT APP2.0」新登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導 

更方便了！7-11「OPEN POINT APP」正式結合ibon APP提供之8大功能，即刻起只需使用1個APP就能完成生活需求，無論是行動支付、點數交易，還是代收查詢、繳納停車費等，通通沒問題，且為慶祝APP 2.0上線，今日上午11時還有會員專屬點數加購Switch健身環同綑包，限量只有20組。

7-11「OPEN POINT APP 2.0」新登場，此次納入ibon APP提供之8大服務，包括售票、列印、繳費、寄件、數位儲值、好康紅利、生活服務、購物，只要在OPEN POINT APP就可以完成，全新2.0有超過100項便利生活服務、功能，打造更便利的數位體驗。

▲▼7-11OPEN POINT APP2.0登場。（圖／業者提供）

▲即日起至20日每日於APP簽到還可抽Switch健身環同綑包。（圖／業者提供）

為歡慶APP2.0正式上線，7-11即日起至5月20日止也推出「4大賺點賺好禮活動」，包括透過賣貨便加入會員或使用指定服務補單繳費，皆有機會獲得3,000點OPEN POINT；點選APP中的「專屬優惠」功能，前10萬名會員還可免費拿到「WeTV免費看7日會籍卡」；最後只要天天打開APP簽到，連續7天就有資格抽Switch健身環同綑包，一共抽出2位幸運兒，分別於5月15日與5月22日各公布1名，還有免費點數可以拿。

另人氣活動「周四會員驚喜日」，今日則推出獨家、限量的2種「Switch宅居玩樂包」，每組內含Switch主機、健身環同綑包及2種瑪莉歐遊戲片，並搭配不同人氣鮮食、冷凍品，僅需透過35萬點點數，就可以不到1萬6000元的加購價獲得，2種各限量10組，於上午11時在APP準時開搶。提醒搶到民眾須於今日晚上11時59分前完成結帳，否則該名額將釋出。

▲▼家樂福明中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版。（圖／業者提供）

▲家樂福今中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版。（圖／業者提供）

另量販業者家樂福也將在今日上午12時整至下午3時，於線上購物將開賣「動物之森Switch主機電續加長版+指定5片遊戲+鋼化螢幕貼」，指定遊戲片也會有近期超人氣的動物森友會，全台限量只有220組，喜歡的民眾絕對不能錯過。

ET快訊
快訊／蘇貞昌為紓困道歉：有錯就改！請衛福部簡化流程
瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」
快訊／高雄男申請紓困金遭拒　突激動刺頸自殘！
快訊／啃老女碩士打死母親　「稱腦中有聲音控制」判18年徒刑
李婉鈺動手打警察　「確定犯2罪」遭判刑定讞
快訊／花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助
鄰居姨狂怨：領不到紓困金！　她留言吐「阿姨真實生活」秒被刪好
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

集保當代藝術賞徵件　總獎金達100萬元

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

全民瘋森友會！家樂福Switch同捆包半小時完售　愛買週五實體門市開搶

防災需求激增　火災警報器、滅火器4天銷量飆1.3倍

【廣編】一罐挺MAN的　一貫挺你的「HIS CAFÉ」

用對方法隨「食」化身IG生活網美　日本夯牌廚具GoodPlus+家樂福獨家換購

家樂福「Switch組合包」明天還有一波　開賣時間揭曉！全台限量220組

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

全國電子母親節優惠下殺　家電逸品琉璃觸控冰箱、洗衣機價格狂降　網友瘋搶dyson、金小萬

獻給媽咪！4大輕奢飾品比想像中好入手　小資預算最低2千元有找

慶APP升級再納8大功能！小7會員11時開搶「Switch健身環組合包」限量20組

集保當代藝術賞徵件　總獎金達100萬元

瘋玩台、港、韓聯名！全家獨賣檀島厚奶蛋撻　還喝得到黑面蔡楊桃冰沙

全民瘋森友會！家樂福Switch同捆包半小時完售　愛買週五實體門市開搶

防災需求激增　火災警報器、滅火器4天銷量飆1.3倍

【廣編】一罐挺MAN的　一貫挺你的「HIS CAFÉ」

用對方法隨「食」化身IG生活網美　日本夯牌廚具GoodPlus+家樂福獨家換購

家樂福「Switch組合包」明天還有一波　開賣時間揭曉！全台限量220組

竹北地區僅分到24萬紓困金？　社會處：新竹縣有1100萬沒有分配問題

送餐遇「超複雜密室逃脫」　外送員：以為在玩惡靈古堡...網驚：好燒腦喔

雲端最前線／對決蔡英文？韓國瑜520「反罷宣告」？

東奧首批台將／多1年備戰期　黃筱雯加強對抗左撇子

小邊境夜晚「失足墜崖」飼主急　動保處垂降20米救援...牠上岸秒燦笑！

美國被俘傭兵認「要抓他回美」　委國總統怒回嗆

Reebok Nano X革命進化　健身女神Hana實測驚人創新

紓困經費1.5兆！「發3600元消費券」約858億…省1兆　網嘆：這次真的笑話

300萬JAGUAR拍賣廢鐵價9525元　悲傷故事曝…「前妻送的，我不要了！」

細看防疫戰中的「侯友宜現象」

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

消費熱門新聞

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

愛買Switch同捆包週五門市開賣

小7會員專屬！11時開搶「Switch健身環組合包」

家樂福開賣Switch組合！120組半小時全搶光

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

爽嗑到6月！麥當勞「4大人氣夯品」全買1送1

傳IKEA桃園店8月收攤 官方回應了

超商插健保卡、自然人憑證「4步驟」完成繳稅！

最高票總統就職紀念酒質感炸裂

獻給媽咪　4大輕奢飾品比想像中好入手

「檀島厚奶蛋撻」這間超商獨賣！

汪喵刮刮樂太Q　未刮心先被融化

麥當勞雙牛起司黑堡回歸！加碼脆鷄、嫩鷄新登場

全國電子5/31前買冰箱送2萬元

更多熱門

相關新聞

愛買Switch同捆包週五門市開賣

愛買Switch同捆包週五門市開賣

全民瘋森友會Switch再先熱賣潮，量販業者家樂福今（6）日上午10點線上購物開賣「Switch、電視、健身環同捆包」，全台限量120組，短短半小時就完售。沒搶到別傷心，愛買也將在週五（8日）於14家實體通路開賣「爆汗不悶Switch組」，全台限量210組。

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

家樂福「Switch組合包」明天還有一波！

家樂福開賣Switch組合！120組半小時全搶光

家樂福開賣Switch組合！120組半小時全搶光

全民搶寶抽先鋒無線充電器

全民搶寶抽先鋒無線充電器

限量時尚紅手沖壺、復古電烤箱必收！

限量時尚紅手沖壺、復古電烤箱必收！

關鍵字：

7-11APP家樂福Switch健身環

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

沒本事管自己老公還罵張庭！林瑞陽前妻遭辱罵

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

周揚青被酸「這麼快就找新男友」酒吧拍美照洩關係

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面