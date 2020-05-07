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家樂福20分鐘完售「動物森友Switch」！愛買明登場「各店開賣時間」先掌握

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▲▼家樂福明中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版。（圖／業者提供）

▲家樂福今中午12點開賣動物之森Switch主機電續加長版。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

家樂福今（7）日中午12時至下午3時於線上購物祭出超狂「動物森友馬卡龍色系設Switch主機+遊戲片」組合包，全台限量220組，售價不到2萬元，不過開賣時間一到官網就大當機，半小時過去仍是無法順利進入活動頁面，業者表示，20分鐘左右就已被搶購一空，目前也已下架該促銷方案。

▲▼家樂福5/7開賣NS 動物森友特惠組，20分鐘就完售。（圖／翻攝自家樂福官網）

▲家樂福動物森友特惠組20分鐘就完售。（圖／翻攝自家樂福官網）

家樂福上午12時至下午3時於線上購物推出「動物森友特惠組」，售價19100元，內含《集合啦！動物森友會》Switch主機電續加長版、指定5片遊戲以及鋼化玻璃膜螢幕貼，全台限量220組，不過尚未到開賣時間線上購物人數就飆破11萬人，開賣時間一到官網更是直接當掉，引來不少民眾哀嚎「一按立即購買就網頁就當了」、「12點重整網頁就進不去了」、「網頁已經轉圈圈5分鐘了」。

對此，業者表示官網因超過進站人數太多直接當機，而220組動物森友特惠組合包約20分鐘就已經銷售一空，預計12日會進行發貨動作，只能說搶到的人太幸運了，沒有買到的人只好乖乖等待下一波開賣時間了。

另愛買量販全台14家實體通路則將在明（8）日開賣爆汗不悶Switch組，內含「Switch集合啦動物森友會特別版主機＋富士電通16吋ECO智能遙控DC扇」，組合價11768元，全台限量210組，每店限量15組，每人每卡限購一組、售完為止。而各門市開賣時間分別是景美店8時30分、台中豐原店9時30分、巨城店11時，其於11家分店則在9時準時開賣。

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