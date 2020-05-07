12點開搶「動物森友Switch」⋯家樂福官網湧11萬人塞爆！網狂按哭：當了

▲家樂福今日中午12點開賣Switch組合包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

繼昨日悄悄於線上購物開賣「Switch、電視、健身環」同捆包，不到半小時就被搶光後，家樂福於今（7）日中午12時再度祭出超狂「Switch主機+遊戲片」組合包，售價不到2萬元且全台只有220組，尚未到開賣時間官網就已經大塞車，湧進超過11萬人，業者表示，目前官網因超過進站人數太多，當機中。

▲家樂福開賣Switch組合包，尚未到開賣時間線上購物人數已飆破11萬人。（圖／翻攝家樂福官網）

家樂福上午12時至下午3時於線上購物推出「動物森友特惠組」，售價19100元，內含《集合啦！動物森友會》Switch主機電續加長版、指定5片遊戲以及鋼化玻璃膜螢幕貼，全台限量220組，不過尚未到開賣時間線上購物人數就飆破11萬人，開賣時間一到官網更是直接當掉，不少民眾哀嚎「一按立即購買就網頁就當了」、「12點重整網頁就進不去了」、「網頁已經轉圈圈5分鐘了」。對此，業者表示，目前官網因超過進站人數太多，當機中，已正在緊急進行處理。

事實上，因疫情關係，任天堂Switch幾乎是一機難求，尤其是這款《集合吧！動物森友會》特別版主機的馬卡龍色系設計，深受大批女性玩家喜愛，只能說搶到的人簡直太幸運了。另本月1日PChome 24H、Yahoo購物也開賣最新一批任天堂Switch主機，同樣ㄧ上架就被搶購一空，官網更是直接當機，讓不少人哀號「根本就搶不到」，只能再等下一波了。

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