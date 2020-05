台灣紓困需求全球最少「程序最麻煩」　劉寶傑諷：我小學後就沒算過四則運算

在美國的網路上一則病毒式轉發的貼文,引發網友的眾怒被瘋傳討論,因為一位馬里蘭大學的行銷系大三學生賽姬(Saige Kratenstein)因為父親死於新冠肺炎(COVID-19)相關的併發症,要求金融學教授能夠讓她延後幾天交作業,但得到的卻是「試著準時交作業」(try to get it done on time)的無情回應。