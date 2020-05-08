台灣紓困需求全球最少「程序最麻煩」　劉寶傑諷：我小學後就沒算過四則運算

▲台灣紓困需求全世界最少，但是紓困程序最麻煩。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

台灣防疫有成已經進入紓困階段，開始受理民眾申請紓困，程序超麻煩申請成功率超低，被民眾罵翻，但事實上因為台灣防疫成功，失業率相對低，申請紓困的需求幾乎是全球最好的，但是程序卻是最麻煩的！新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑討論這個話題甚至提到自己小學四年級後就沒算過四則運算了，來嘲諷紓困程序有多麻煩。

新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑指出，台灣現在的經濟狀況如何？現在紓困的必要到底如何？現在這個經濟戰爭沒有打好的話，前面的努力會功虧一簣嗎？

▲台灣因為疫情輕微，所以經濟成長率正1.2%幾乎是全球最好。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



財經專家黃世聰表示，台灣的經濟表現是「執世界之牛耳」第一季經濟成長率是正1.2%，全世界幾乎都是負的，例如新加坡是負2.2%，美國負4.8%，中國負6.8%，只有南韓跟台灣差不多，「其實台灣說真的，我們要紓困的對象或企業，其實沒有那麼多」但是看到紓困方案出來，就知道不妙了，因為世界上沒有人紓困這樣做的。

▲台灣紓困需求全世界最少，但是紓困程序最麻煩。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



主持人劉寶傑說，台灣是紓困金額最少，結果紓困程序最麻煩的地方。

黃世聰指出，紓困方案規定「各地方申請」，但是申請基本上就不對了，各國幾乎直接發給每個人，美國總統川普直接排富之後，發給每個人一張印有川普名字的支票，南韓也是這樣做，新加坡、香港也都是直接發放給符合定義的對象，「全世界都是政府發給你，申請基本上就是大錯特錯」。

▲全世界的紓困，都是政府直接發錢給符合定義的人。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



黃世聰再指出，要民眾自己去算像是月平均收入、家戶總存款、家戶人數等等的公式，但事實上這些東西政府都可以自己算。

主持人劉寶傑補充，「你知道嗎？我小學四年級後，就沒有算過四則運算了」。

黃世聰說，這些資料政府都有，因為報稅的時候都有家戶所得等資料，這些東西政府根本可以算出來，大概知道哪些人符合申請資格，現在的程序根本就是擾民，難怪讓大家都非常得不爽。

主持人劉寶傑說，難怪人家錢都直接發到戶頭裡面，打開存摺多了1萬塊、2萬塊。

黃世聰強調，看到需要申請，申請的程序還這麼複雜，光看到這兩點就知道，政府一定會被罵翻。

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