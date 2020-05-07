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印尼外傭「遺棄失智老人」落跑　到外縣市工作還PO：我的生活好棒棒

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▲移民署桃園專勤隊根據線報查出印尼籍移工遺棄失智老人落跑，經策動逃逸移工「阿伊」已出面投案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤隊根據線報查出印尼籍移工遺棄失智老人落跑，經策動逃逸移工「阿伊」已出面投案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部移民署北區事務大隊桃園專勤隊日前根據線報，在高雄地區擔任監護工的印尼籍女移工「阿伊」在4月底遺棄原來照顧的失智老人，偷走雇主行李與背包逃逸，期間還將自己生活影片PO網炫耀，專勤隊經過追查發現「阿伊」在台中地區從事看護工作，經策動其印尼同鄉告知已於6日晚間出面投案，並扣得其偷走原雇主行李與背包等贓物，全案已依竊盜與遺棄罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

據移民署北區事務大隊桃園專勤隊指出，29歲的印尼籍失聯移工「阿伊」，自12018年9月起來台在高雄地區擔任監護工，照顧張姓雇主之失智父親，未料今年4月底趁張姓雇主出國時，居然趁家人無人看管之際，將雇主存放在倉庫行李箱、背包占為己有，4月30日領完薪水後，拉著雇主行李與背包逃離家中，將原本看顧失智老人遺棄在家中，逃往台中地區從事看護工作，「阿伊」甚至還囂張地PO網炫耀自己在新的雇主住家生活影片，斯毫不掩飾逃逸之事實。

▲移民署桃園專勤策動逃逸移工「阿伊」出面投案，並起出竊取的行李箱與背包等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲移民署桃園專勤策動逃逸移工「阿伊」出面投案，並起出竊取的行李箱與背包等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署桃園專勤隊布線協尋查出，張姓雇主已提告竊盜訊息，專勤隊策動同為印尼籍同鄉告知「阿伊」，其自知法網難逃，6日晚間9時許主動前往桃園專勤隊投案，經過偵訊後依竊盜與傷害罪嫌，移往高雄市警察局三民第二分局再移送移高雄地檢署偵辦。

移民署呼籲，移民署目前正辦理「擴大逾期居停留外來人口自行到案」專案，期限僅到6月30日，採「不收容、不管制、低罰鍰」措施，期鼓勵在台逾期外來人口主動投案，（免付費諮詢專線：0800-024-881）。

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