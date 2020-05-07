萬元急難紓困案人潮多　申辦程序簡化後桃園抱怨聲減少

▲桃園區公所7日仍湧進大批市民申辦萬元紓困補助，其中因簡化受理證件，排隊市民怨言減少許多。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

政府萬元急難紓困補助進入第二天受理，桃園市各區公所申辦人潮依舊，相較於首日的混亂、不合格率高等亂象，行政院6日緊急簡化申請程序，申請者僅需身分證與切結書，其中桃園區公所7日排隊人潮依舊，區長陳玉明表示，申請程序簡化後，市民怨言較少，截至上午11時為止，已受理逾200件。

桃園市政府社會局統計，全市13個區公所首日受理總計1142件，其中以中壢區359人為最多，桃園區公所也有224件，各公所收件後將審其存款與收入，符合資格者會在5天內核撥，由於萬元紓困補助案受理期間至6月底，申請者不用急著這幾天申辦。

▲桃園區公所7日仍湧進大批市民申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

社會局彙整6日各公所受理急難紓困情形如下：中壢區359件、桃園區224件、八德區128件、楊梅區113件、龜山區84件、蘆竹區85件、平鎮區35件、大溪區31件、龍潭區27件、大園區20件、新屋區18件、觀音區9件、復興區9件，總計1142件。

桃園與中壢區公所7日上午申辦萬元紓困補助人潮依舊，但因簡化申辦程序，排隊者怨言相對少了許多，1名陳姓婦人說，6日申辦時被告知要準備銀行存摺、工作證明、戶籍謄本與切結書等，她僅準備身分證與戶籍騰本，後來趕到原工作單位申請工作證明在跑去銀行刷存摺，下午再趕來已來不及，今天上午聽到僅需身分證與寫切結書即可，頓時覺得早就應該如此；黃姓市民也說，昨天看電視新聞發現申請程序複雜，晚間聽到申辦程序簡化了，特別請假半天來申辦，只花大概1小時鐘就完成了。

▲桃園區公所7日仍有不少市民申辦萬元紓困補助，因簡化生辦程序，公所增加桌子方便申請者填寫資料。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園區長陳玉明說，行政院6日晚間緊急簡化申請程序，僅需準備身分證與填寫切結書即可，確實便民許多，根據公所社會課同仁回報，上午申請速度加快許多，排隊秩序也井然有序，上午已成功受理逾200件，預計一整天應該會超過400件以上。

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