單日抓148非法移工　桃園專勤隊聯合查察創移民署紀錄

記者楊淑媛／桃園報導

「胡蘿蔔+大棒」雙管齊下！移民署桃園市專勤隊615警察節，執行全國聯合查察非法外人行動，當日查獲及策動非法外人148名(失聯移工95人、逾期停(居)留外僑23人、從事賣淫及非法工作計7人、非法雇主23人)，創移民署專勤隊成立多年來，查獲非法外人最多紀錄。

▲建案工地查獲逾期移工。（圖／桃園市專勤隊提供）

▲建案工地查察逾期移工。（圖／桃園市專勤隊提供）

桃園市專勤隊隊長荊少安16日表示，15日查緝行動中，現場查獲6名越南籍逾期外僑，因不諳中文，無法溝通，恰巧查緝成員中有越南語移民官，即時派上用場，進行雙向溝通，得以完成查緝行動。

▲越南語移民官，和逾期停(居)留外僑溝通。（圖／桃園市專勤隊提供）

查獲的148名非法外人中，女性多數原從事看護工，因曾受到雇主虐待，或無法負荷工作量而逃逸；逾期的男性移工泰半受雇工地，建案工地的高薪資是吸引非法移工的要因，而建案雇主因缺工，則只能甘冒被查察、繳納高額罸款的的風險。

桃園市專勤隊表示，15日聯合中壢警分局、海巡署桃園查緝隊及桃園憲兵隊等國安團隊執行全國聯合查察非法外人行動，除針對轄內數10處外來人口易聚集處所展開強力執法，聯合查察也結合外籍配偶及志工透過臉書宣導自行到案。

未來將針對外來人口易聚集的熱點處所(如特種營業場所、小吃店、醫院、賓館、商店街、車站等場所)加強查察。

移民署呼籲；現積極推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案」專案，到今年 6月30日即截止，對於仍願自行到案者，應把握最後二週的機會，否則到時遭查獲者，原則一律收容，另逾期罰鍰和禁止入國期間將從重計算。移民署自行到案及檢舉非法雇主、仲介免費專線0800-024-881；另防制人口販運專線(02)2388-3095，請民眾及自行到案者踴躍檢舉及投案。