　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院副院長王偉傑7日指出，1名52歲女性為新冠肺炎重症患者，3月底因病情直轉急下插管治療，轉入負壓隔離加護病房救治，醫院運用獨創醫療技術，在3月30至4月1日，連續3天施做血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，成功移除體內細胞因子改善免疫風暴，個案於4月15日移除氣管內管，17日練習床邊支撐坐立，可用紙筆與家屬溝通，家屬盼望媽媽可在母親節前返家團圓。

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年(左五)率領醫療團隊醫護人員說明透過血液淨化機，連續淨化3天成功挽回重症個案一命。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年(左五)率領醫療團隊醫護人員說明透過血液淨化機，連續淨化3天成功挽回重症個案一命。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院血液透析室裡有大批洗腎患者。（圖／記者沈繼昌攝）

請繼續往下閱讀...

▲衛福部立桃園醫院血液透析室裡有大批洗腎患者。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園醫院副院長王偉傑表示，52歲的女性患者在3月15日確診為新冠肺炎，24日出現肺浸潤、插氣管內管轉為重症患者，3月26日轉至桃園醫院負壓隔離加護病房，醫院運用獨創醫療技術，從3月30至4月1日，連續3天做「血漿置換術合併持續性腎臟替代療法」，順利移除體內細胞因子改善免疫風暴（細胞因子風暴）。

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年說明透過血液淨化機，成功挽回重症個案過程。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年說明透過血液淨化機，成功挽回重症個案過程。（圖／記者沈繼昌攝）

院長徐永年說，醫療團隊以「血液淨化技術」治療新冠肺炎導致急性呼吸衰竭的重症病患，主要適度運用血液淨化技術能夠移除細胞因子，避免武漢肺炎重症病患免疫風暴（細胞激素風暴）持續惡化，進而改善新冠病毒引起的急性呼吸衰竭，此治療方式已被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，透過「血液淨化」治療方式沒有藥物副作用帶來不良影響，期許「血液淨化」治療方式能挽救更多重症患者。

▲衛福部立桃園醫院胸腔與重症醫師陳又誠說，透過血衣透析成功挽回重症個案寶貴性命。（圖／記者沈繼昌攝）

▲衛福部立桃園醫院胸腔與重症醫師陳又誠說，透過血衣透析成功挽回重症個案寶貴性命。（圖／記者沈繼昌攝）

負責個案醫療的胸腔內科技重症醫師陳又誠說，個案已於4月15日移除氣管內管，17日開始練習床邊支撐坐立，並可以紙筆或LINE通訊軟體與家人溝通，血漿置換合併持續性腎臟替代療法其優點如下可保護血管功能、不影響血壓且大多數毒素皆可清除，即使對其他病患無成效，但也沒有任何副作用，很感謝院方給他們機會透過血液透析方式為患者提供新的治療方式，這也是治療新冠肺炎另一種選項。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／桃園鴛鴦大盜專搞娃娃店　技術太差只會拿砂輪機破壞兌幣機

►萬元急難紓困案人潮多　申辦程序簡化後桃園抱怨聲減少

►影／桃園派遣工嗑毒　「正義哥」老闆拿球棒狂敲：敢在我公司做壞事的下場


ET快訊
快訊／紓困再簡化！　只要帶身分證去就可申請
LIVE／蘇貞昌、陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明解決方案
快訊／陳時中：旅遊、商務、文化管制將陸續解封
全球首例！女確診新冠肺炎重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命
都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網曝關鍵..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

國外染疫「有條件」返台！莊人祥舉例：卡達確診案440「二採陰且隔離過」

紓困爆負評！PTT戰神「第一步就錯了」　揭真相：很多沒繳稅的比誰都有錢

「血液淨化」救回新冠重症患　張上淳：是否一體適用待觀察

莫非命中缺木？他叫「林木材」竟是為了推廣紀錄片

滿意度93%！陳時中卻自責「3大錯誤」　口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

捐口罩是心意表現！口罩出口解禁　陳時中：看供需量能

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

國外染疫「有條件」返台！莊人祥舉例：卡達確診案440「二採陰且隔離過」

紓困爆負評！PTT戰神「第一步就錯了」　揭真相：很多沒繳稅的比誰都有錢

「血液淨化」救回新冠重症患　張上淳：是否一體適用待觀察

莫非命中缺木？他叫「林木材」竟是為了推廣紀錄片

滿意度93%！陳時中卻自責「3大錯誤」　口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

捐口罩是心意表現！口罩出口解禁　陳時中：看供需量能

樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

台指期漲84點　分析師：尚未出現明顯方向、逆勢單操作可把握行情

Lyft Q1財報意外亮眼！營收優於預期、活躍乘客數增長

快訊／紓困亂衛福部挨罵...蘇貞昌不捨陳時中：他四個多月來為國人把關！

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

45kg熟女瓜子臉「不夠旺夫」　斥17萬做脂肪填充！反遭男友嫌：臉上有4個坑

夢幻「冰淇淋花海」必拍！福壽山繽紛魯冰花盛放中

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

即／半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台雨2天

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網讚霸氣

最快7天內領到紓困金！各縣市請領標準曝光

比好市多還神氣！一卡在手走路有風

紓困經費1.5兆！「發消費券省1兆」網狂嘆

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助

拚萬元補助民眾搶跟玉蘭花合照　每串翻倍漲

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

超正桃猿女球迷神到了！fb被洗版

醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

更多熱門

相關新聞

感謝防疫人員　桃園觀旅協會贈便當

感謝防疫人員　桃園觀旅協會贈便當

疫情重創經濟活動，觀光產業幾乎歸零，營業如雪崩式的下滑！然桃園市觀光旅遊發展協會愛心不落人後，17日由理事長李三連致贈衛福部桃園醫院500個暖心便當；出席致贈儀式的市長鄭文燦表示，該些暖心便當是由桃園喜來登酒店團隊特製，兼具地方特色及養生的精緻餐盒，向醫護人員致敬，慰勉其辛勞，感謝他們守護市民健康。

LIVE／防疫超前部署！陳時中赴桃園醫院視察

LIVE／防疫超前部署！陳時中赴桃園醫院視察

腰痛驚見「腎臟長滿囊泡」　醫曝關鍵徵兆

腰痛驚見「腎臟長滿囊泡」　醫曝關鍵徵兆

產後需洗腎！這機器讓她免當飛人

產後需洗腎！這機器讓她免當飛人

男高燒40度吃藥沒用...就醫才知中A流還染全家

男高燒40度吃藥沒用...就醫才知中A流還染全家

關鍵字：

桃園醫院血液透析新冠肺炎重症

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面