全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院副院長王偉傑7日指出，1名52歲女性為新冠肺炎重症患者，3月底因病情直轉急下插管治療，轉入負壓隔離加護病房救治，醫院運用獨創醫療技術，在3月30至4月1日，連續3天施做血漿置換術合併持續性腎臟替代療法，成功移除體內細胞因子改善免疫風暴，個案於4月15日移除氣管內管，17日練習床邊支撐坐立，可用紙筆與家屬溝通，家屬盼望媽媽可在母親節前返家團圓。

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年(左五)率領醫療團隊醫護人員說明透過血液淨化機，連續淨化3天成功挽回重症個案一命。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲衛福部立桃園醫院血液透析室裡有大批洗腎患者。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園醫院副院長王偉傑表示，52歲的女性患者在3月15日確診為新冠肺炎，24日出現肺浸潤、插氣管內管轉為重症患者，3月26日轉至桃園醫院負壓隔離加護病房，醫院運用獨創醫療技術，從3月30至4月1日，連續3天做「血漿置換術合併持續性腎臟替代療法」，順利移除體內細胞因子改善免疫風暴（細胞因子風暴）。

▲衛福部立桃園醫院院長徐永年說明透過血液淨化機，成功挽回重症個案過程。（圖／記者沈繼昌攝）

院長徐永年說，醫療團隊以「血液淨化技術」治療新冠肺炎導致急性呼吸衰竭的重症病患，主要適度運用血液淨化技術能夠移除細胞因子，避免武漢肺炎重症病患免疫風暴（細胞激素風暴）持續惡化，進而改善新冠病毒引起的急性呼吸衰竭，此治療方式已被國際期刊正式接受，相較於藥物治療，透過「血液淨化」治療方式沒有藥物副作用帶來不良影響，期許「血液淨化」治療方式能挽救更多重症患者。

▲衛福部立桃園醫院胸腔與重症醫師陳又誠說，透過血衣透析成功挽回重症個案寶貴性命。（圖／記者沈繼昌攝）

負責個案醫療的胸腔內科技重症醫師陳又誠說，個案已於4月15日移除氣管內管，17日開始練習床邊支撐坐立，並可以紙筆或LINE通訊軟體與家人溝通，血漿置換合併持續性腎臟替代療法其優點如下可保護血管功能、不影響血壓且大多數毒素皆可清除，即使對其他病患無成效，但也沒有任何副作用，很感謝院方給他們機會透過血液透析方式為患者提供新的治療方式，這也是治療新冠肺炎另一種選項。

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