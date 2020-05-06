桃園派遣工嗑毒　「正義哥」老闆拿球棒狂敲：敢在我公司做壞事的下場

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《爆料公社》6日上有網友上傳一則某公司業者動用私刑拷問員工用毒來源，長達4分多鐘影片，只見業者徒手或以球棒逼問員工毒品來源，期間多次用球棒毆打，引起不少網友熱議；平鎮警分局指出，警方在5月3日已傳喚張姓業者到案說明，雖然被打員工事後逃跑也未提告，警方將通知黃姓員工到案說明。

▲桃園市平鎮區某人力派遣公司張姓業者動用私刑拷問員工用毒影片被上傳在臉書粉絲團上引發網友熱議。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

▲桃園市平鎮區某人力派遣公司張姓業者動用私刑拷問員工，影片過程被上傳臉書《爆料公社》粉絲團上。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓指出，有關民眾PO網爆料轄區某人力派遣公司張姓業者對員工施暴案，經查發生時間為5月2日凌晨1時30分，張姓業者坦承，涉嫌吸毒的黃姓員工平時上班非常散漫，作息不正常，經明查暗訪察覺員工有吸食毒咖啡包違法行為。

當天趁員工下班後，張要求黃姓員工交代毒品來源，後來有發生口角衝突，憤而持球棒毆打黃，張姓業者施暴後立即報案要求警方到場處理，黃姓員工則趁隙逃離現場，但黃坦承有食用毒咖啡包，對於毒品來源卻說不清楚，張姓業者坦承持球棒施暴，警方訊問後依傷害罪嫌將張姓業者函送桃檢偵辦外，也通知黃姓員工到案說明，以協助釐清案情。

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