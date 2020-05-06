出怪招啦！墾丁保護區潛水不能射魚　他改「水中釣魚」…保警：一樣違法

▲潛水客利用下水違規釣魚，保七總隊第8大隊全力查緝 。（圖／雷尼教練，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春地區後壁湖保護區最近發現有潛水客潛入水中釣魚，逃避查緝，整個過程被其他潛水客發現勸阻，違規釣魚的潛水客仍未將釣上的珊瑚礁放回海域，引發批評，質問「國家公園可以這樣？」。對此，保七總隊第八大隊表示，已根據相關跡證，鎖定地緣關係人士進行調查，絕不寬宥。

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▲▼潛水客違規水中釣魚，被拍了下來。



有潛水客拍有不肖潛客帶著釣竿在後壁湖保護區周邊水中違法釣魚，經勸告後仍逕行離開未將魚放回，引發熱議。

目擊潛水教練說，第一次看到這種浮潛方式在水中釣魚，身旁的袋子裝滿小鸚哥神仙魚等，讓一群準備下水的潛水客傻眼，還問「國家公園可以這樣？」但對方辯稱沒有抓魚、是用釣的，隨即上岸逃離，由於他們沒有公權力，只能蒐證報案處理。

墾丁地方人士說，這些魚類都棲息在墾丁珊瑚礁，與珊瑚共舞，形成美不勝收的畫面，吸引潛水客前來潛水觀光，這種佯裝潛水卻違規釣魚的行徑一旦被傳開，對墾丁名聲又可能造成傷害，直呼這種作法很離譜。

保七總隊第八大隊表示，已根據民眾拍到相關證展開追查，照片中男子穿牛仔長褲，上身則是某浮潛店的防寒衣，但該潛水店早停止營業，衣服先前已送給許多同好，初步鎖定有地緣關係者查緝，呼籲民眾進一步提供線索。

保七總隊第八大隊表示，墾丁國家公園境內海域，無論是不是保護區，均不容許未經許可的漁獵，違者可依「國家公園法」裁罰3千元。

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