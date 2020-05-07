花心夫連環劈！勾搭援交妹+找前女友復合…還藏小三：只想你陪　代價出爐　

▲女子指控丈夫養小三、找援交妹、挽回前女友，下場出爐。（示意圖／視覺中國CFP）



記者陳羿妏／台中報導

台中一名藍姓女子婚後發現丈夫出軌，丈夫不但有小三，也與援交妹交往、發生關係，甚至還想吃回頭草，向前女友開口要求復合，行徑相當誇張。藍女認為丈夫行為已侵害其配偶權，要求丈夫賠償50萬元。不過，案經台中地院審理一、二審後，最終藍女獲賠35萬元為適當，全案確定。

判決指出，藍女於2017年9月29日與丈夫結婚，沒想到丈夫卻隨後在外養小三，並得知兩人已有發生多次性行為，要求丈夫賠償40萬元；隔年4月23日時，藍女又發現丈夫竟在LINE上尋找援交妹，甚至與綽號「可愛的心亞」發生關係，即便丈夫向她表示「只有詢問性交易價錢行為」，她仍決定向丈夫求償5萬元。

然而這還沒結束，事隔一個月後，藍女竟發現丈夫連絡前女友，向前女友表達愛意「我告訴妳，我只會心疼妳，其它我不會」、「對妳，我有情份，我有回憶，對她，我沒有」及「你是我留不住的真愛」等復合語句，此舉已違反配偶間忠誠義務，針對此部分向丈夫求償5萬元。

不過面對藍女指控及求償50萬元一事，丈夫表示，小三其實是婚前就有交往過的前女友之一，強調婚後全心對待藍女，藍女卻以待產為由離家，生產後也不理會他的要求，都不返家，卻對他提起離婚訴訟，另外認為，藍女取得的證據是非法，有違反正當程序，且求償金額過高。



對此，法官勘驗對話記錄及上述說詞，因對話中出現「因為你說當朋友，是朋友關係，可是每次還是找我睡」、「因為我很喜歡妳，可惜我只想有妳陪」，認定藍女指控丈夫養小三一事，至於援交妹、挽回前女友一事，則因證據不夠，認定罪嫌不足，考量兩造身分地位、經濟狀況，台中地院一審判藍女獲賠35萬元，丈夫認為金額過高再提上訴，二審遭駁回，全案定讞。

►拍照拍不完





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