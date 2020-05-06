人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3小時　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

▲人夫暴斃死在美容工作室的地下一樓，也就是情婦的床上。（圖／翻攝自Google map）

記者陳雕文／新北報導

台北一名已婚男子8年前為了情婦跑去新北市開美容工作室，工作室的地下1樓是情婦的住處，也是兩人的小愛巢，一周會面4到5次，直到上個月11日，人夫想換個地方約會，帶情婦跑去知名摩鐵，還以啤酒配壯陽藥，接著奮戰了3小時，晚上兩人回到愛巢睡覺，隔天人夫竟暴斃死在床上。

35歲郭姓美情婦睡醒發現42歲郭男已死，急忙報案，警方找42歲陳姓元配到派出所，一開始還以為會上演「元配揍小三」的戲碼，沒想到雙方見面竟以姐妹相稱，打招呼寒喧，還關心、安撫彼此的心情；據了解，元配早就知道老公外遇，但從未因此生氣，有時老公和情婦吵架，她還會居中協調安撫。

記者調查，郭男在上個月5日去美容院找陳女，下樓時不小心跌倒撞到頭，陳女陪他就醫逢了好幾針，到了11日上午，陳女還陪郭男去拆線。到了下午，兩人因渴望彼此的身體，決定到摩鐵休息3小時，期間郭男還以啤酒配下壯陽藥，進入「金槍不倒模式」開始激戰，讓郭女抓欄杆、撕床單。事後兩人回愛巢睡覺，豈料到了12日中午，郭女起床發現愛人已死。

檢調相驗遺體發現郭男的頭部有外傷，但不足以致命，至於服用壯陽藥品也與死因無關，推測是心臟方面的問題，元配則說，郭男多年前曾因心律不整到榮總就醫，後來狀況好轉就沒再回診。雙方家屬對死因都無意見，無須解剖。

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