偷吃3年想離婚…渣夫瞎控妻「做家事」太吵！　她苦喊：洗碗本來就有聲音

▲男子阿高（化名）與妻結婚多年，但他自2016年外遇後就開始走心家庭，今年更以各種荒謬理由向法院訴請離婚。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

男子阿高（化名）與妻結婚31年，他控訴老婆自8年前開始與他冷戰，不只常趁他睡覺時做家事發出聲響讓他精神受驚擾，還喜歡在家中堆滿回收物，做出各種脫序行為，故決定向法院聲請離婚。法庭上高妻拿出先生的外遇證據訴苦，法官審理後認為吳男偷吃在先，現在竟想以消極態度處理婚姻問題，審結判不准離。

阿高與妻1989年結婚，現育有3子皆已成年，他控訴老婆自2012年開始與他冷戰，不僅完全忽視他的示好及慰問，也多次不願陪他回老家，又老婆會趁他睡眠時做家事，洗碗製造巨大聲響，長期下來已讓他精神崩潰；除此之外，妻子還相當喜歡撿拾回收物，導致家裡雜物堆積如山，且因迷信宗教的關係，不僅花很多時間投入其中，甚至常向孩子訴說他的不好，認為自己與妻已無情愛基礎，毫無互信可言，故向法院聲請離婚。

法庭上高妻無奈表示，老公2016年開始外遇，甚至在2018年時就無故離家，不再支付家中生活費，她覺得2人氣氛尷尬，才會拒絕與先生回老家；有關製造噪音的部分，高妻表示從事家務、在廚房煮飯洗碗本來就會發出聲音，她絕對沒有故意要騷擾先生的意思，至於先生控訴家中堆置雜物的狀況，現在經整理已改善，更未曾有阿高說的異味問題，況且她覺得整理家務本來就並非一人之責。

高妻同時也拿出先生與許姓女子的LINE對話，從許女傳送「想你」、「愛你」、「沒有你的日子我會很難過」、「害我這幾年來陷得這麼深！最終還是空」等話，可見2人已超越一般男女關係，有不正當交往。

▲從阿高（化名）與小三邱女的LINE對話可見，2人關係實在不尋常。（圖／pixabay）

法庭上法官詢問阿高的3名兒子後得知，阿高其實已外遇多年，這些時間都是高妻獨自撐起家中經濟，且從LINE訊息可知，阿高外遇後妻子不僅沒有傳輸仇視爸爸的觀念給小孩，反而還寫下，「你們要原諒你爸爸，人總是會犯錯......我原諒他所有的過錯，他卻一直傷害我，走到現在我還是不願放棄我的婚姻，希望你爸爸能回頭」等，可見高妻非常努力在維持婚姻。

高雄高分院審理時認為，阿高2016年開始就沒有按月支付家用開銷，2018年7月直接離家出走，現在甚至為了外遇對象，亂扯妻子早上發出噪音、教唆子女仇視他等理由想提告解除婚約，但顯然婚姻破裂最大責任應歸咎於他，審結認為他沒有資格請求離婚，判決不準。

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