男子陳屍出租屋...24歲嬌妻無辜：他說做人沒意思！瞞「悶死親夫」精密犯罪

▲小彤在案發現場指認。（圖／南方+）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東揭陽市一名42歲的熊姓男子近日陳屍出租屋床上，小他18歲的妻子小彤（化名）稱，當天兩人曾因金錢問題發生口角糾紛，丈夫說過「做人沒意思」之類的話，懷疑他是開瓦斯自殺。但警方追查發現，事情並不單純！原來是小彤和情夫聯手，用被子將熊男摀住口鼻10多分鐘，直至窒息死亡。

據《南方+》報導，42歲的熊男2日晚間被發現倒在自家床上，已無生命特徵。妻子小彤表示，當天她因錢財問題與丈夫發生過不愉快，但雙方沒有動手，丈夫說過「做人沒意思」之類的話，接著把家中2罐瓦斯從廚房搬到臥室內，懷疑丈夫是開瓦斯自殺。

警方在現場進行勘察，並對周邊群眾和死者家屬瞭解情況後，發現此案疑點重重，小彤存有重大作案嫌疑。另外，經過法醫對死者屍體進行解剖，經初步鑑定，死者符合口鼻部遭異物阻塞引起機械性窒息死亡特徵。經提取案發現場有關生物檢材進行檢測，發現是死者妻子小彤所留。

▲小彤的情夫覃某軍。（圖／南方+）

經審查，小彤交代了殺害熊男的過程。她表示，因生活瑣事與丈夫感情不和，於是在4月28日左右，與情夫覃某軍商量將丈夫熊男「悶死」；隨後，她帶覃某軍到丈夫的出租屋附近踩點，並約定5月2日左右動手。

據小彤交代，案發當晚，她與丈夫在出租屋內，她偽稱害怕熊男發酒瘋，要求對其捆綁雙手，熊男答應後被小彤用布繩捆住雙手，隨後，小彤讓守候在門外的覃某軍進屋，並讓覃某軍坐在熊男身上將其控制，小彤則用被子摀住丈夫鼻子及嘴巴10多分鐘，直至其窒息死亡！

作案後，兩人合力將熊男抬上床，同時將2罐瓦斯移入房內，並對殺人現場進行清掃，偽造熊男開瓦斯自殺的假像後雙雙離開。案發後，覃某軍畏罪潛逃，辦案民警對其緊追不捨，同時對其可能的落腳點進行24小時蹲守，終於5月3日19時許，在榕城區東陽街道山東圍村一出租屋將其抓獲歸案。

▼小彤在接受偵訊。（圖／南方+）