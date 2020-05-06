　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男子陳屍出租屋...24歲嬌妻無辜：他說做人沒意思！瞞「悶死親夫」精密犯罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女子夥同情夫謀殺親夫偽造自殺警方20小時偵破。（圖／南方+）

▲小彤在案發現場指認。（圖／南方+）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東揭陽市一名42歲的熊姓男子近日陳屍出租屋床上，小他18歲的妻子小彤（化名）稱，當天兩人曾因金錢問題發生口角糾紛，丈夫說過「做人沒意思」之類的話，懷疑他是開瓦斯自殺。但警方追查發現，事情並不單純！原來是小彤和情夫聯手，用被子將熊男摀住口鼻10多分鐘，直至窒息死亡。

據《南方+》報導，42歲的熊男2日晚間被發現倒在自家床上，已無生命特徵。妻子小彤表示，當天她因錢財問題與丈夫發生過不愉快，但雙方沒有動手，丈夫說過「做人沒意思」之類的話，接著把家中2罐瓦斯從廚房搬到臥室內，懷疑丈夫是開瓦斯自殺。

警方在現場進行勘察，並對周邊群眾和死者家屬瞭解情況後，發現此案疑點重重，小彤存有重大作案嫌疑。另外，經過法醫對死者屍體進行解剖，經初步鑑定，死者符合口鼻部遭異物阻塞引起機械性窒息死亡特徵。經提取案發現場有關生物檢材進行檢測，發現是死者妻子小彤所留。

▲▼女子夥同情夫謀殺親夫偽造自殺警方20小時偵破。（圖／南方+）

▲小彤的情夫覃某軍。（圖／南方+）

經審查，小彤交代了殺害熊男的過程。她表示，因生活瑣事與丈夫感情不和，於是在4月28日左右，與情夫覃某軍商量將丈夫熊男「悶死」；隨後，她帶覃某軍到丈夫的出租屋附近踩點，並約定5月2日左右動手。

據小彤交代，案發當晚，她與丈夫在出租屋內，她偽稱害怕熊男發酒瘋，要求對其捆綁雙手，熊男答應後被小彤用布繩捆住雙手，隨後，小彤讓守候在門外的覃某軍進屋，並讓覃某軍坐在熊男身上將其控制，小彤則用被子摀住丈夫鼻子及嘴巴10多分鐘，直至其窒息死亡！

作案後，兩人合力將熊男抬上床，同時將2罐瓦斯移入房內，並對殺人現場進行清掃，偽造熊男開瓦斯自殺的假像後雙雙離開。案發後，覃某軍畏罪潛逃，辦案民警對其緊追不捨，同時對其可能的落腳點進行24小時蹲守，終於5月3日19時許，在榕城區東陽街道山東圍村一出租屋將其抓獲歸案。

▼小彤在接受偵訊。（圖／南方+）

▲▼女子夥同情夫謀殺親夫偽造自殺警方20小時偵破。（圖／南方+）

ET快訊
養豬男爽中1.17億元彩券！4年後現況曝光…每天「躺著賺」
快訊／狠虐單親打工17歲弟！狂射BB彈逼吃屎　詹姓主嫌羈押禁
人夫吃壯陽藥「碰撞」情婦3hr..隔天暴斃死在床上！元配還安
加碼1萬紓困民眾「不會算」　衛福部：出示存簿就好
紓困申請簡化手續公布！「3證明免帶」政府幫查
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸五一旅遊潮90後佔過半數　成都、三亞、上海最受青睞

悍匪打劫銀行！警員果斷「開槍制伏」…下秒圍觀路人卻「中彈倒血泊」

北京釋整頓訊號！　國務院：香港「黑暴」是一國兩制大敵

男子陳屍出租屋...24歲嬌妻無辜：他說做人沒意思！瞞「悶死親夫」精密犯罪

崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

國三女午夜16F墜亡　爸媽PO「關鍵聊天截圖」揭死因：老師害的！

長征5B揭序幕　中國官方：「天宮太空站」2022年前後建成

長五系火箭分兩路走！力氣大的攻載人空間站　耐力長的主打衛星、探測器

陸房市回溫！五一湧看屋潮　北京仲介：每天200人來排隊

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！　家暴妻不忍了...公開他荒淫雙面生活

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

陸五一旅遊潮90後佔過半數　成都、三亞、上海最受青睞

悍匪打劫銀行！警員果斷「開槍制伏」…下秒圍觀路人卻「中彈倒血泊」

北京釋整頓訊號！　國務院：香港「黑暴」是一國兩制大敵

男子陳屍出租屋...24歲嬌妻無辜：他說做人沒意思！瞞「悶死親夫」精密犯罪

崔天凱《華郵》刊文：指責遊戲該結束　「逢中必反」把中美推向脫鉤！

國三女午夜16F墜亡　爸媽PO「關鍵聊天截圖」揭死因：老師害的！

長征5B揭序幕　中國官方：「天宮太空站」2022年前後建成

長五系火箭分兩路走！力氣大的攻載人空間站　耐力長的主打衛星、探測器

陸房市回溫！五一湧看屋潮　北京仲介：每天200人來排隊

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！　家暴妻不忍了...公開他荒淫雙面生活

硬漢爺爺堅決不養貓！　捧「手掌大寶寶」2小時想名字

5月第3度現蹤！美軍B-1B轟炸機現台灣東北方海域

小貨車停路邊「酒駕騎士追撞亡」　車輪越白線…駕駛衰陷官司

4月CPI連3個月下跌年減0.97％　油料費大跌35.5％、創史上最大跌幅　

金正恩「真身＆替身」交談畫面曝光　100％復刻圓臉角度…網崩潰：到底生還死！

工作證明就可借「10萬紓困貸款」？他一問心涼：詐欺...銀行回應了

保養同時愛地球！全台首創零垃圾循環「裸裝」面膜　

計程車培訓開跑　黃偉哲勉勵充實自我再出發

高雄「愛情摩天輪」卡關！港務公司坦言：沒人要投資

《甄嬛》祺貴人生了！　度假海島安胎產女…老公醫院門口發紅包

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

公務員100%複製小豬！尋芳高清片妻子PO上網

24歲妹「臉爛掉了」！醫生診斷：戴口罩害的

追撞日產車！奧迪車主當場轉帳：你這車我買了

有錢就是任性！　奧迪車主追撞Nissan「當場轉賬」：這車我買了

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

影／廣東虎門大橋呼吸般抖動！官方回應了

「小豬冠希結合體」極樂動作片曝！

湖北12hrs閃電14萬次　網：神仙打架？

3歲童顱骨碎裂亡　父見慘狀痛哭：我的寶貝沒了

人氣黑天鵝失蹤　只找到一碗熱湯

陸官媒曝「台灣失業者轉當外送員」！

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

更多熱門

相關新聞

逛臉書見母女溫馨合照！她一瞧「孩子像我老公」

逛臉書見母女溫馨合照！她一瞧「孩子像我老公」

桃園一名人妻小乃（化名）逛臉書時見到一張「母女照」，發現照片中被女子抱在懷中的女孩，竟與老公長得相似，氣得告上法庭，向小三及丈夫求償精神撫慰金50萬元。法院審理後，判人夫應賠償小乃20萬元。

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

人夫激戰情婦　隔天他暴斃死在床上！元配還安撫小三

名醫涉找病患當小三　妻捉姦遭醫院告妨害名譽

名醫涉找病患當小三　妻捉姦遭醫院告妨害名譽

渣人夫「多次無套」　她收正宮傳訊...怒告侵害貞操

渣人夫「多次無套」　她收正宮傳訊...怒告侵害貞操

老公中風！妻查財產揭他「偷吃前女友」21年

老公中風！妻查財產揭他「偷吃前女友」21年

關鍵字：

情殺出軌偷情窒息悶死小三

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

「推文挺台灣」全球排名出爐！第一名嚇到台灣人：沒想過

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面